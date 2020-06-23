الصين تطلق رسميًا آخر قمر في نظامها العالمي لتحديد المواقع

أرسلت الصين اليوم الثلاثاء آخر قمر صناعي إلى الفضاء لإكمال نظام الملاحة العالمي الذي سيساعدها على الاستغناء عن التقنية الأمريكية في هذا المجال.

ويعد نظام الأقمار الصناعية المعروف باسم Beidou، والذي يعمل منذ أكثر من عقدين، خطوة مهمة لطموحات الصين في مجال الفضاء والتقنية. ويعد Beidou أيضًا منافسًا لنظام تحديد المواقع العالمي GPS المملوك للحكومة الأمريكية، والذي يُستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

ويرى خبراء أن Beidou سيساعد الجيش الصيني على البقاء متصلًا بالإنترنت في حالة حدوث نزاع مع الولايات المتحدة، لكن الإطلاق هو أيضًا جزء من حملة بكين لزيادة نفوذها التقني على مستوى العالم.

ووُصف إطلاق القمر الصناعي النهائي، الذي جرى في الساعة 10.15 صباحًا بتوقيت بكين، والذي أُذيع عبر قناة CGTN التابعة للحكومة الصينية، بالناجح.

يُشار إلى أن خطط النظام الخاص بالصين تبلورت في أواخر التسعينيات، ودخلت الدفعة الأولى من أقمار Beidou في الخدمة بحلول عام 2000، مما وفر تغطية للخدمات القائمة على الأقمار الصناعية إلى الصين. ثم تم الانتهاء من الدفعة الثانية بحلول عام 2012 وقدمت خدماتها لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. والآن تم الانتهاء من الدفعة الثالثة من الأقمار، التي أصبح عددها الآن 30 قمرًا صناعيًا، مما يعني أن شبكة Beidou أصبحت تغطي جميع أنحاء العالم.