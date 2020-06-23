الإعلان رسميًا عن موعد إطلاق لعبة Ghost of Tsushima المرتقبة

أعلن استديو Sucker Punch رسميًا عن الانتهاء من تطوير وتجريب لعبتها Ghost of Tsushima التي طال انتظارها، كما أعلن الاستديو عن موعد إطلاق اللعبة التي ستكون حصرية لمنصة (بلاي ستيشن 4) PlayStation 4.

وقال الاستديو في تغريدة: إن اللعبة ستُطلق في 17 تموز/ يوليو المقبل. وأضاف: “يسعدنا أن نعلن أخيرًا أن Ghost of Tsushima أصبحت ذهبية!، هذا تتويج لسنوات من العمل الشاق من فريقنا ولا يمكننا الانتظار حتى نضعه بين أيديكم في 17 يوليو!”.

ويعول الاستديو على نجاح اللعبة بدرجة كبيرة، خاصةً أنها تعد أكبر لعبة من تطوير استديو Sucker Punch على الإطلاق، سواء من حيث حجم المحتوى في العالم المفتوح أو أسلوب اللعب المتنوع وهي اللعبة الأولى للاستديو منذ عام 2014، عندما أصدر لعبة Infamous: Second Son.

وكان الاستديو قد كشف عن اللعبة عام 2017، وهي تهدف إلى تمييز نفسها بواجهة شديدة الدقة لعالم مفتوح غامر يستخدم الحد الأدنى من نقاط التوجيه التقليدية وآليات اللعب الشائعة في هذا النوع من الألعاب.

يُذكر أن اللعبة هي لعبة مغامرات وقتال ملحمية وتقع أحداثها القصة في القرن الثالث عشر خلال الغزو المغولي الأول لليابان وتسرد قصة محارب ساموراي يدعى Jin Saka، في سعيه لاستعادة “كرامته المفقودة والثأر لقبيلته لاجئًا لطرقٍ غير أخلاقية في محاولة لتحويل مسار الحرب”.

وتحتوي اللعبة على معارك محتدمة باستخدام السيوف والعديد من الطرق القتالية الأخرى التي تعد بنمط مشوق من اللعب. وتستفيد اللعبة بأقصى حد من قدرة منصة (بلاي ستيشن 4) من خلال خلق عالم مفتوح شاسع مترامي الأطراف متقن الصنع حتى أدق التفاصيل.