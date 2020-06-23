أجهزة آبل الداعمة لتحديثات iOS و iPadOS و Big Sur و watchOS

أعلنت شركة آبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2020) عن أحدث أنظمتها التشغيلية لجميع أجهزتها: (iOS 14) و (iPadOS 14) و (watchOS 7) و (macOS Big Sur)، لكن هذه الأنظمة التشغيلية الجديدة لن تصل إلى جميع أجهزة آبل المدعومة حاليًا.

وكما هو الحال كل عام، فإن هناك عددًا من الأجهزة القديمة لن تحصل على أحدث نسخة من النظام التشغيلي، وإليك قائمة بالأجهزة التي ستحصل على تحديثات هذا العام.

iOS و iPadOS:

إذا كان جهازك يعمل حاليًا بنظامي (13 iOS) و (iPadOS 13)، فسوف يحصل على (14 iOS) و (iPadOS 14) أيضًا، مع عدم وجود أجهزة جديدة معدة لفقد الدعم هذا العام.

بالنسبة لنظام (iOS 14)، فإنه يصل إلى الأجهزة التالية:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (الجيل الأول)

iPhone SE (الجيل الثاني)

iPod touch (الجيل السابع)

بينما يصل (iPadOS 14) إلى جميع هذه الأجهزة اللوحية:

iPad Pro بحجم 12.9 إنشًا (الجيل الرابع)

iPad Pro بحجم 11 إنشًا (الجيل الثاني)

iPad Pro بحجم 12.9 إنشًا (الجيل الثالث)

iPad Pro بحجم 11 إنشًا (الجيل الأول)

iPad Pro بحجم 12.9 إنشًا (الجيل الثاني)

iPad Pro بحجم 12.9 إنشًا (الجيل الأول)

iPad Pro بحجم 10.5 إنشات

iPad Pro بحجم 9.7 إنشات

iPad (الجيل السابع)

iPad (الجيل السادس)

iPad (الجيل الخامس)

iPad mini (الجيل الخامس)

iPad mini 4

iPad Air (الجيل الثالث)

iPad Air 2

watchOS 7:

تأتي أكبر مشكلة من مجموعة (Apple Watch)، إذ لن يصل نظام التشغيل (watchOS 7) إلا إلى (Watch Series 3) و (Watch Series 4) و (Watch Series 5)، مع فقدان (Watch Series 1) و (Watch Series 2) للدعم.

وبالإضافة إلى ذلك، تحذر آبل من عدم توفر جميع الميزات على جميع الأجهزة، مما يعني أنه حتى في حال حصول (Apple Watch) على التحديث الجديد، فقد لا تحصل على جميع الميزات الجديدة اعتمادًا على عمرها.

macOS Big Sur:

من المفترض أن يصل تحديث (macOS Big Sur) إلى أجهزة حواسيب ماكنتوش التالية:

MacBook – إصدار عام 2015 والإصدارات الأحدث

MacBook Air – إصدار عام 2013 والإصدارات الأحدث

MacBook Pro – إصدار أواخر عام 2013 والإصدارات الأحدث

Mac mini – إصدار عام 2014 والإصدارات الأحدث

iMac – إصدار عام 2014 والإصدارات الأحدث

iMac Pro – إصدار عام 2017 والإصدارات الأحدث

Mac Pro – إصدار عام 2013 والإصدارات الأحدث

ويعني ذلك أن أجهزة (MacBook Air) الصادرة في عام 2012 وأجهزة (MacBook Pro) الصادرة في منتصف 2012 وأوائل 2013 وأجهزة (Mac mini) الصادرة في عامي 2012 و 2013 وأجهزة (iMac) الصادرة في عامي 2012 و 2013 لن تحصل على (macOS Big Sur).