أبرز 4 حواسيب لوحية من سامسونج في 2020

تعتبر شركة سامسونج من أهم شركات تصنيع الهواتف الذكية، كما أنها واحدة من الشركات القليلة التي تصنع الحواسيب اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، حيث تشتهر بسلسلة أجهزة Galaxy Tab S القوية.

إليك أبرز 4 حواسيب لوحية من سامسونج في عام 2020:

1- Galaxy Tab S6:

يعتبر جهاز Galaxy Tab S6 من أحدث الحواسيب اللوحية من سامسونج، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد الإصدار 9، ويضم شاشة بمقاس 10.5 بوصات وبدقة 1600×2560 بكسلًا.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 855، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من مساحة التخزين بسعة 128 أو 256 جيجابايت يمكن زيادتها من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية Micro SDXC.

ويعمل ببطارية تبلغ سعتها 7040 ميلّي أمبير/الساعة تدوم حتى 15 ساعة بشحنة واحدة مع دعم الشحن السريع باستطاعة 15 واطًا، كما يمكنك أيضًا إقرانه مع ملحق لوحة المفاتيح الخاص به والماوس وتحويله إلى حاسوب محمول مؤقت.

2- Galaxy Tab S5e:

يأتي حاسوب Galaxy Tab S5e بسعر معقول وميزات رائعة من سامسونج، ويعمل بمعالج Snapdragon 670 من كوالكوم، ويضم شاشة من نوع Super AMOLED بمقاس 10.5 بوصات، وبدقة 2560×1600 بكسلًا.

يتوفر الجهاز بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 و 6 جيجابايت، وخيارين من مساحة التخزين بسعة 64، و 128 جيجابايت، يمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع الجهاز ببعض المزايا الرئيسية المتعلقة بالأمان، حيث يدعم مستشعر بصمة الإصبع التقليدي، والتعرف على الوجه، مع دعم توصيل لوحة مفاتيح اختيارية؛ لمساعدتك في زيادة الإنتاجية أثناء العمل.

3- Galaxy Tab A Kids Edition:

يعد حاسوب Galaxy Tab A Kids Edition اللوحي هو الطراز المثالي من سامسونج للأطفال في العائلة، حيث يأتي مزودًا بحافظة واقية مثبتة سابقًا، إلى جانب إمكانية الوصول إلى أكثر من 10000 ساعة من المحتوى الملائم للأطفال بفضل خدمة Samsung Kids.

يأتي الجهاز بمعالج من نوع Qualcomm SDM 429 وشاشة بمقاس 8 بوصات بدقة 800×1280 بكسلًا، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت يمكن زيادتها حتى 512 جيجابايت بواسطة بطاقات microSD، ويعمل بنظام التشغيل Android 9، مع بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير/ الساعة تدوم حتى 13 ساعة بشحنة واحدة.

4- Galaxy Tab S6 Lite:

يعتبر جهاز Galaxy Tab S6 Lite هو النسخة المنخفضة التكلفة من الحاسوب اللوحي الرائد Galaxy Tap S6، ويأتي هذا الجهاز بمعالج من نوع Exynos 9611 وشاشة بمقاس 10.4 بوصات بدقة 2000×1200 بكسلًا، مع قلم S Pen مجاني، وهذا يجعله خيارًا ممتازًا إذا كنت تريد جهازًا لوحيًا رخيصًا للرسم.

بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وخيارين من مساحة التخزين بسعة 64 و 128 جيجابايت يمكن زيادتها من خلال بطاقات microSD، ويعمل بنظام التشغيل Android 10، مع بطارية تبلغ سعتها 7040 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم ميزة الشحن السريع بقدرة 15 واطًا.