آبل توفر للمطورين طريقة لتحدي قواعد متجر التطبيقات

أوضحت شركة آبل أنها ستسمح لمطوري البرمجيات بتحدي المبادئ التوجيهية التي تحكم عملية مراجعة التطبيق الخاصة بها وستنهي ممارساتها المتمثلة في حظر إصلاحات الأخطاء الروتينية بسبب الانتهاكات الطفيفة.

ويعد متجر تطبيقات آبل بمثابة الطريقة الوحيدة للمطورين لتوزيع برامجهم على أجهزة آيفون وآيباد الخاصة بالمستهلكين.

وتحتفظ آبل بما يتراوح بين 15 و 30 في المئة من الإيرادات التي يحققها المطورون في المتجر، مما يجعلها جزءًا رئيسيًا من إستراتيجيتها للنمو حيث تباطأت وتيرة ترقيات آيفون.

وتخضع التطبيقات لعملية مراجعة تحكمها إرشادات آبل للدخول إلى المتجر، وأصبحت بعض القواعد، مثل مطالبة التطبيقات بتقديم خيار للشراء داخل التطبيق وتقاسم الإيرادات مع الشركة المصنعة لهواتف آيفون، نقطة خلاف كبيرة.

وتتم مراجعة جميع تطبيقات آيفون من قبل موظفي آبل كجزء من نظام يسمى (App Review)، الذي يتحقق من التطبيق وفقًا لإرشادات الشركة، ويتخذ قرارًا بشأن الموافقة على التطبيق أو كون المطور بحاجة إلى إصلاحه.

وتمكن صانعو البرمجيات منذ فترة طويلة من الطعن بقرارات آبل، لكن العديد قالوا لوكالة رويترز: إنهم محبطون من حقيقة احتفاظ شركة آبل بالكلمة الأخيرة.

وتجادلت (AWeber)، وهي شركة تصنيع برامج للتسويق عبر البريد الإلكتروني ومقرها بنسلفانيا، مع آبل لأشهر خلال العام الماضي بشأن كونها بحاجة إلى إزالة روابط تسجيل الحساب من تطبيقها وإضافة الشراء داخل التطبيق.

وقالت شركة آبل في بيان صحفي: لن يتمكن المطورون في المستقبل فقط من الطعن إذا كان التطبيق ينتهك إرشادات معينة، لكن يمكنهم أيضًا تحدي الإرشادات نفسها.

وأضافت أنها لن تؤجل تحديثات إصلاح الأخطاء الروتينية بعد الآن إذا كان التطبيق ينتهك إرشادات متجر التطبيقات، وبدلاً من ذلك، يمكن للمطورين معالجة المشكلة في الإصدار الرئيسي التالي.

وتعد التغييرات علامة على أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تستجيب للضجة التي حدثت في وقت سابق حول ممارساتها التجارية في متجر التطبيقات.

وقالت شركة آبل: إن التغييرات ستنفذ هذا الصيف، وأضافت أنها ستعقد جلسات إضافية حول عملية مراجعة التطبيق في مؤتمر المطورين الخاص بها، موضحة أنها تستطلع آراء مطوري البرامج للحصول على تعليقات.

وبشكل منفصل، قالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون: إنها ستسمح لمستخدمي آيفون بتغيير تطبيقات البريد الإلكتروني والمتصفح الافتراضية الخاصة بهم، وتناولت ادعاء المنافسين بأنها تتمتع بسيطرة كبيرة على منصتها.