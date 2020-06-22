بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، وعمليات الإغلاق المستمرة في معظم دول العالم، ستبث شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين لهذا العام (WWDC 2020) عبر الإنترنت اليوم، ومن المتوقع أن تُعلن الشركة عن العديد من الأمور المهمة خاصةً الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل، والترقيات الجديدة للأجهزة.

بالإضافة للإعلان الرسمي عن تحولها للعمل بمعالجات ARM في الحواسيب المكتبية والمحمولة، هذه هي الموضوعات الرئيسية التي نتوقع الإعلان عنها اليوم، ولكن مع ذلك، هناك أشياء أخرى نتمنى أن تعلن عنها آبل في هذا المؤتمر لأهميتها.

إليك 3 أشياء نتمنى أن تُعلن عنها آبل في مؤتمر WWDC 2020 اليوم:

1- تغيير سياسات متجر التطبيقات الخاص بها:

تعرضت آبل لهجوم شديد من العديد من مطوري التطبيقات على مدار الشهور السابقة، حول ممارسات الشركة واستقطاعها نسبة 30% من إيرادات عمليات الشراء داخل التطبيقات التي تحدث عبر متجر آب ستور.

وتصاعد الهجوم بشدة خلال الأسبوع الماضي من (ديفيد هاينماير هانسون) David Heinemeier Hansson، كبير مسؤولي التقنية في شركة (Basecamp) ومطور تطبيق (Hey) الجديد للبريد الإلكتروني، حيث وصف شركة آبل (بأفراد العصابات) وذلك لأنها رفضت تحديثًا لإصلاح الأخطاء وطلبت من الخدمة الالتزام بإضافة اشتراك داخل التطبيق لمنع إزالته.

بالإضافة لذلك فقد فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقين في مكافحة الاحتكار ضد شركة آبل بشأن متجر التطبيقات (App Store) وممارسات نظام الدفع المحمول (Apple Pay).

وعلى الرغم من أن شركة آبل قد تتغلب على هذا الهجوم، إلا إنها ستجد صعوبة في إرضاء المطورين، حيث إن العديد منهم، مثل: Spotify وHey ليسوا سعداء بهذه السياسات وربما سيشجع ذلك العديد من المطورين الآخرين على الخروج والتحدث علانية عن هذه السياسات مما سيكون له تأثير كبير على صورة الشركة الإعلامية.

ومن ثم نتمنى أن تقوم آبل بتعديل السياسة المتبعة في متجرها لإرضاء المطورين الغاضبين، وغيرهم ممن يخشون التحدث علانية، حيث يوجد لديها بالفعل العديد من الخيارات التي يمكن أن تقوم بها، مثل: تخفيض نسبتها إلى 15% للاشتراكات طويلة الأجل، أو ببساطة يمكنها أن تسمح للتطبيقات باستخدام أنظمة الدفع غير التابعة للشركة مع استثناء الألعاب كما تفعل جوجل.

2- السماح للمستخدم باختيار تطبيقاته الافتراضية:

ظهرت العديد من التقارير تقول إن آبل ستسمح أخيرًا للمستخدم بتعيين تطبيقات الجهات الخارجية كإعدادات افتراضية، مثل: اختيار بريد (جيميل) بدلًا من تطبيق بريد آبل، والشيء نفسه مع الروابط العادية لصفحات الويب.

وبالرغم من أن ذلك متوقع في إصدار نظام التشغيل iOS 14 القادم، إلا أنه من غير المتوقع أن تتراجع الشركة عن بعض السياسات الأخرى، مثل: السماح لجميع متصفحات الويب باستخدام إطار عمل WebKit الخاص بشركة آبل.

3- ميزة دعم المستخدمين المتعددين في جهاز آيباد:

يعني دعم المستخدمين المتعددين في جهاز آيباد، أنه يمكنك تسليم الجهاز للطفل، ولكنه لن يستطيع الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني في تطبيق البريد أو أي تطبيق آخر خاص بالعمل، أي أن أفراد الأسرة يمكنهم استخدام جهاز آيباد واحد كجهاز مشترك، حيث يمكن لكل شخص منهم استخدامه بحسب احتياجاته.

ومع وجود الكثير من الأجهزة اللوحية التي توفر العديد من الأدوات التي يمكنها التعامل مع حسابات المستخدمين المتعددين، مثل: أدوات الرقابة الأبوية، فقد حان الوقت لشركة آبل تقديم هذه الميزة بدلًا من السماح بحساب مستخدم واحد أساسي في الجهاز.