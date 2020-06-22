ميزة مشاركة الملفات المرتقبة من جوجل لن تقتصر على الأجهزة المحمولة

أفاد تقرير جديد بأن ميزة مشاركة الملفات المرتقبة من جوجل لنظام أندرويد المسماة (المشاركة القريبة) Nearby Share ستُتاح لمتصفح كروم على العديد من المنصات الأخرى.

وستسمح الميزة لمستخدمي أندرويد بالمشاركة المباشرة للصور، والروابط، والملفات الأخرى مع الأجهزة الأخرى، وذلك على نحو يشبه كيفية عمل ميزة (أير دروب) AirDrop من آبل عبر نظامي iOS و macOS.

وذكر موقع 9to5Google – المتخصص في أخبار شركة جوجل – أن الميزة بدأت في الظهور في إعدادات النسخة التجريبية الأخرى من نظام التشغيل السحابي (كروم أوإس) Chrome OS.

ووفقًا لموقع XDA Develpers، فإن جوجل بدأت في تطوير الميزة – التي كانت تُسمّى في السابق (المشاركة السريعة) Fast Share – منذ أكثر من عام لمنافسة خدمة (دروب أير). ويُتوقع أن تتوفر من خلال متجر (جوجل بلاي)، وتشير المراجع الخاصة بها إلى أنها ستعمل فقط في نظام أندرويد، بالإضافة إلى حواسيب (كروم بوك) Chromebook وغيرها من الحواسيب التي تستخدم متصفح كروم من جوجل. وكان موقع XDA-Developer قد نشر مطلع العام الحالي مقطع فيديو يوضح آلية عمل الميزة.

ومع أن ميزة (أير دروب) سهلت على مستخدمي هواتف آيفون مشاركة الملفات دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية، إلا أن هواتف أندرويد لا تزال متأخرة في هذا المجال، فمع أنه قد أُطلقت ميزة مشابهة باسم (أندرويد بيم) Android Beam قبل عدة سنوات، إلا أنها لم تنجح. ولكن قبل مدة بدأت الشركات المصنعة لهواتف أندرويد تدرك أهمية توفير ميزة لمشاركة الملفات تكون أصلية، وتلغي الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية.

وأعلنت ثلاث شركات صينية، هي: شاومي، وأوبو، وفيفو قبل مدة عن التعاون لتقديم حل لتبادل الملفات بين أجهزتها، وكذلك تعمل سامسونج على ميزة مشابهة باسم (كويك شير) Quick Share أو (المشاركة السريعة) لتمكين مستخدمي هواتف (جالاكسي) من مشاركة الملفات.