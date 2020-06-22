مزايا متصفح سفاري المتوقعة في iOS 14

لدى آبل العديد من المزايا الجديدة لمتصفح سفاري في تحديث iOS 14 بما في ذلك البحث الصوتي ودمج الترجمة وعلامات التبويب المحسنة وخيار (وضع الضيف) ووظيفة (iCloud) الجديدة.

قام مراسل بلومبرج مارك جورمان بتلخيص المزايا الجديدة التي هي قيد التطوير في تغريدة، في حين أوضح أنه لا يوجد ضمان بأن يتم الكشف عنها في (WWDC) هذا الأسبوع.

انتشرت شائعات عن مزايا متصفح سفاري الجديدة منذ أن بدأ تداول نسخة مسربة من iOS 14 في وقت سابق من هذا العام، ومن بين هذه الشائعات، قيل أن شركة آبل تضيف تحذيرات (iCloud‌ Keychain) كلما تم إعادة استخدام كلمة المرور وكذلك قدرة ‌(iCloud‌ Keychain) على إنشاء رموز مصادقة ثنائية.

كما ستسمح ميزة ترجمة اللغة المضمنة للمستخدمين بترجمة صفحات الويب دون استخدام تطبيق أو خدمة تابعة لجهة خارجية، ومن المتوقع أن يكون خيار الترجمة متاحًا لكل موقع ويب تمت زيارته، حيث سيتم تشغيل ميزة الترجمة التلقائية على غرار الترجمة التلقائية الموجودة في متصفح كروم.

تعمل آبل أيضًا على تقديم دعم (Apple Pencil) الكامل لمتصفح سفاري في (iPadOS 14)، كما تخطط آبل لإضافة دعم كامل لمدخلات (Apple Pencil) على مواقع الويب، مما سيسمح باستخدامها للرسم والتمييز، وستقتصر هذه الميزة على (iPadOS 14) حيث لا يعمل (Apple Pencil) على أجهزة آيفون.

في وقت متأخر من يوم الأحد، اقترح مسرب أخبار آبل (L0vetodream) تحديثًا كبيرًا لمتصفح سفاري على البطاقات، بالرغم من أن صياغتهم تشير إلى أن هذا يتعلق بالمتصفح لنظام التشغيل (macOS).

من المهم أن نلاحظ أن الإصدار المسرب من ‌‌iOS 14‌‌ الذي تم طرحه عبر الإنترنت هو إصدار مبكر من المتصفح، وربما تغيرت خطط تطوير آبل منذ ذلك الحين، لكن نأمل أن نتعلم المزيد عندما يبدأ (WWDC) اليوم.