ما هو التشفير ولماذا يجب استخدامه؟

التشفير هو إجراء أمني مصمم لحماية المعلومات الحساسة من المتطفلين، بعبارات بسيطة، يحول التشفير المعلومات إلى رموز سرية والطريقة الوحيدة لتحويلها مرة أخرى إلى نصوص، أو رموز، مفهومة هي عن طريق توفير مفتاح أو كلمة مرور.

يتم تمكين تشفير الهاتف بالكامل بشكل افتراضي على الهواتف الذكية وأنظمة التشغيل الحديثة، وإذا لم يتم التشفير لسبب ما، أو اخترت عدم استخدام التشفير المضمن، فيمكنك الاعتماد على مجموعة متنوعة من تطبيقات الجهات الخارجية لتوفيرها لك.

أين يمكن استخدام التشفير؟

بالنسبة لمعظم المستخدمين، سيظهر مفهوم التشفير في المجالات الثلاثة التالية:

تشفير الهاتف بالكامل (الجهاز).

تشفير التطبيقات والملفات.

تشفير شبكات الواي فاي العامة.

يعني تشفير الهاتف بالكامل أن جميع البيانات الموجودة عليه محمية من الوصول غير المصرح به، على سبيل المثال، سيتم منع شخص ما من الوصول إلى بياناتك في حال تم فقدان هاتفك أو سرقته، حيث يمكنك حمايته باستخدام رمز (PIN) أو كلمة المرور.

يحمي تشفير التطبيق أو الملف مجموعة فرعية من المعلومات على هاتفك وليس كلها، كما يمكنك حماية ملف واحد أو أكثر من الملفات الفردية عن طريق تشفيرها في مجلد آمن، حيث تحوي العديد من الهواتف على هذه الميزة بشكل افتراضي، أو عن طريق تثبيت تطبيق للقيام بهذه المهمة.

يتمثل الخطر في استخدام شبكة الواي فاي العامة في أن الاتصال المعطى غير الآمن حيث يمكن أن ينقل جميع المعلومات التي يتم إرسالها عبر هذا الاتصال، كلمات المرور والعناوين والمعلومات الشخصية وأي شيء ترسله إلى مواقع الويب أثناء التصفح، إلى طرف ثالث، ويكون الحل هنا هو التأكد من أنك تستخدم (VPN) كلما كنت متصلاً بشبكة واي فاي عامة.

التشفير والشبكات الافتراضية الخاصة:

على الرغم من أن استخدام خدمات (VPN) مفيدة إلا أنها ليست خدمة يتم تقديمها افتراضيًا على الهواتف، بدلاً من ذلك ستحتاج إلى تثبيت تطبيق ما، وهذا على الأرجح السبب في أن معظم المستخدمين لا يستخدمون تطبيقات (VPN)، حتى إذا كان يجب عليهم فعل ذلك.

تشبه خدمات (VPN) جدار الحماية الموجود في اتصال هاتفك المحمول حيث يخلق هذا الاتصال حاجزًا بين هاتفك والجهات الخارجية، لكن (VPN) لا تعمل مثل جدار الحماية، لكن تقوم خدمات (VPN) بإنشاء شبكة افتراضية، سحابية، كحاجز بين جهازك وشبكة الواي فاي يساعد على تشفير المعلومات التي تدخل وتغادر.

إيجابيات وسلبيات التشفير

التطبيقات والملفات:

عندما يتعلق الأمر بتشفير البيانات في تطبيقاتك، فلا داعي للقلق، حيث يقوم الملايين من الأشخاص بتثبيت تطبيقات مزيفة عن طريق الخطأ كل عام، ولا تقم مطلقًا بتنزيل التطبيقات من الجهات الخارجية؛ وتحقق دائمًا من المراجعات قبل تثبيت أي شيء.

شبكات الواي فاي العامة:

يجب أن يكون استخدام (VPN) لشبكة الواي فاي العامة أولوية مطلقة لديك، خاصة إذا كنت تستخدم هذا الاتصال بشكل متكرر، كما يمكن أن يكون من السهل سرقة البيانات الشخصية عبر شبكة الواي فاي غير الآمنة.

الهواتف الذكية:

يحتوي تشفير الهاتف بالكامل على بعض الفروق الدقيقة، في الجانب العلوي يوجد طبقة من الحماية للهاتف تزيد من أمانك بشكل كبير، فإذا سُرق هاتفك أو فُقد، فسوف يوفر هذا الجانب الحماية التي يمكن أن تحدث الفرق بين السرقة كونها كارثة كبيرة أو إزعاج طفيف.

على الجانب الآخر، فإن العديد من الهواتف التي لا تقدم التشفير بشكل افتراضي من المرجح أن تبطئ تطبيقات التشفير.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن عملية التشفير تستغرق وقتًا للإعداد، وإذا فقدت مفتاح التشفير فستكون في وضع صعب.

ضع في اعتبارك أن تطبيق التشفير لن يحمي جهازك من التهديدات الإلكترونية مثل التصيد الاحتيالي أو البرامج الضارة أو سرقة الهاتف وأن متاجر التطبيقات قد تحتوي على الكثير من تطبيقات التشفير المزيفة التي تهدف إلى سرقة بياناتك.