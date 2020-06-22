مايكروسوفت تقرر فجأة إنهاء خدمة بث الألعاب Mixer

كشفت شركة مايكروسوفت اليوم الاثنين عن عزمها إنهاء خدمة بث الألعاب (ميكسر) Mixer التابعة لها الشهر المقبل، وقالت: إنها ستُبرم شراكة مع فيسبوك لدفع المستخدمين إلى خدمة الألعاب التابعة للأخيرة Facebook Gaming.

وأوضحت عملاقة البرمجيات الأمريكية في تدوينة: إن الخدمة ستُنهى تدريجيًا اعتبارًا من 22 تموز/ يوليو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد أن بذلت مايكروسوفت جهودًا كبيرة في خدمة البث التي تركز على الألعاب، واكتسبت حقوق البث لبعض من أكبر شخصيات الرياضات الإلكترونية، مثل: Ninja وShroud. ولكن يبدو أن الشركة لم تستطع شق طريقها لتكون على قدر المنافسة مع خدمات أكثر انتشارًا، مثل: تويتش من أمازون، ويوتيوب من جوجل.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت خدمة (ميكسر) في عام 2017 بعد الاستحواذ على شركة الألعاب (بيم إنتراكتيف) Beam Interactive في عام 2016. والآن قالت: إنها ستُوجِّه مستخدمي (ميكسر) إلى خدمة الألعاب من فيسبوك Facebook Gaming، مع دمج خدمة xCloud في Facebook Gaming على نحو يسمح للمستخدمين بلعب العناوين المفضلة لديهم بسرعة داخل الخدمة.

يُشار إلى أن تطبيق (ميكسر) شهد انخفاضًا في عدد مرات التنزيل عبر منصات الأجهزة المحمولة، وبحسب بيانات شركة (سنسور تاور) SensorTower، فقد انخفضت مرات تنزيل التطبيقات في متجري آب ستور وجوجل بلاي بنسبة 23% في 2020 مقارنة بالمدة ذاتها من 2019 مع تنزيله نحو 3.4 ملايين مرة. وبحسب مايكروسوفت، فقد بلغ عدد مرات تنزيل التطبيق بالمجمل منذ إطلاقه أكثر من 21 مليون تنزيل.