تتيح لك ميزة (iPhone Cellular Calls) إجراء المكالمات الهاتفية واستقبالها في حاسوب ماك وأجهزة آيباد وiPod touch وساعة آبل الذكية عندما تكون هذه الأجهزة متصلة بشبكة الواي فاي نفسها التي يستخدمها آيفون، ولكن في بعض الأحيان ربما تكون هذه المكالمات مشتتة للانتباه خاصة عند العمل على حاسوب ماك.

إليك كيف يمكنك إيقاف ميزة iPhone Cellular Calls في حاسوب ماك؟

تعد ميزة (iPhone Cellular Calls) جزءًا من نظام استمرارية آبل، الذي صُمم لمزامنة ومشاركة بعض الإمكانات عبر هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو ساعة آبل الذكية أو حاسوب ماك عندما تكون قريبة من بعضها البعض، مع مراعاة المتطلبات التالية:

تسجيل دخول كل جهاز إلى iCloud بمعرف آبل (Apple ID) نفسه.

تسجيل دخول كل جهاز إلى خدمة FaceTime بمعرف آبل نفسه.

تشغيل اتصال (الواي فاي) Wi-Fi في كل جهاز، و توصيل كل جهاز بالشبكة نفسها.



وتذكر أن تشغيل الميزة في حاسوب ماك يتطلب أن يعمل بإصدار نظام التشغيل (OS X Yosemite) أو أي إصدار أحدث، وأن يعمل هاتف آيفون بإصدار iOS 8 أو أي إصدار أحدث.

كيفية إيقاف المكالمات الهاتفية في حاسوب ماك مؤقتًا:

اضغط على خيار (تفضيلات النظام) System Preferences.

اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications لتفعيل (وضع عدم الإزعاج) Do Not Disturb.

وتذكر عند تفعيل (وضع عدم الإزعاج)، ستُرسل جميع المكالمات الواردة إلى (البريد الصوتي) Voice Mail، مع إيقاف جميع (الإشعارات) القادمة المتعلقة بالمكالمات الصوتية أو الرسائل النصية.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل المكالمات الهاتفية في حاسوب ماك بشكل نهائي، فاتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق FaceTime في حاسوب ماك.

في شريط القائمة في التطبيق اضغط على (FaceTime)، ثم اختر (التفضيلات) Preferences.

ضمن تبويب (الإعدادات) Settings، قم بإلغاء تحديد المربع الموجود بجوار خيار (المكالمات من آيفون) Calls From iPhone.

يمكنك إيقاف المكالمات الهاتفية في حاسوب ماك من خلال هاتف آيفون أيضًا، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: