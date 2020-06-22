صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف برمجة البلوك تشين مع خصم 98%

- الحزمة الشاملة لاحتراف برمجة البلوك تشين وإيثريوم The Complete Blockchain & Ethereum Programmer Bundle.
- عدد الدورات: 10.
- عدد الدروس: 812.
- المدة: 138 ساعة.
- ظهرت تقنية (البلوك تشين) Blockchain في عام 2009 لدعم استخدام العملات المشفرة، ولكنها تطورت الآن وأصبحت لديها مجموعة واسعة من التطبيقات خاصة تلك التي تنطوي على تخزين البيانات ومعالجتها، والتحقق منها واعتمادها ونقلها عبر الإنترنت.
- تُعتبر تقنية البلوك تشين حاليًا واحدة من أكثر التقنيات طلبًا بعد أن أثبتت أنها أداة قوية لإيجاد حلول في عالم المال والخدمات اللوجستية وحتى الرعاية الصحية، وهناك طلب مرتفع على المهنيين الذين لديهم هذه المهارة.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم كل شيء عن تقنية البلوك تشين من الصفر وحتى الاحتراف، ستتعلم ما هي تقنية البلوك تشين، وكيف يمكنك استخدامها في أنظمتك القديمة، ثم ستتعلم كيفية استخدامها كحل للمشاكل المختلفة في العديد من المجالات.
- كما ستتعرف على كيفية استخدام البلوك تشين لإنشاء حلول خاصة لمجالات التمويل والرعاية الصحية ووسائل الإعلام والعقارات والمزيد.
- تضم هذه الحزمة التدريبية أكثر من دورة حول (العملات الرقمية المشفرة) cryptocurrencies، وعلاقتها بتقنية البلوك تشين، وكيف يمكنك البدء في تحقيق مكاسب كبيرة في سوق العملات المشفرة، حيث ستتعرف على مختلف العملات المشفرة والمحافظ وكيفية تحليل إيجابياتها وسلبياتها، كما ستتعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية وتحديد إشارات الشراء والبيع، وغير ذلك.
- وتضم دورة تدريبية أخرى حول برمجة البلوك تشين مع (Hyperledger) لإنشاء التطبيقات، كما ستتعلم تطوير تطبيق سلسلة التوريد باستخدام إطار (Hyperledger Composer).
- تضم الحزمة أيضًا دورة كاملة حول تطوير تطبيقات البلوك تشين اللامركزية، وتطوير التطبيقات المستندة إلى Ethereum، كما ستتعلم كيفية إنشاء مشروعات حقيقية باستخدام لغة البرمجة (Solidity).
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1862 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Blockchain Programming with Hyperledger
- The Complete Hyperledger Fabric Fundamentals Course
- The Complete Blockchain Professional Course
- The Complete Guide to Blockchain Use Cases
- Beginner’s Guide to Cryptocurrency Mining
- The Complete Cryptocurrency Course: More than 5 Courses in 1
- Cryptocurrency Trading: Complete Guide To Trading Altcoins
- Ethereum Developer: Build A Decentralised Blockchain App
- Ethereum Blockchain Developer: Build Projects Using Solidity
- Ethereum Developer Masterclass: Build Real World Projects
الحصول على الصفقة: من هنا.