صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في خدمة VPNSecure مع خصم 92%
اشترك مدى الحياة في خدمة VPNSecure لحماية بياناتك VPNSecure: Lifetime Subscription.
تتميز خدمة VPNSecure بامتلاكها لشبكة واسعة من الخوادم؛ حيث يوجد لديها خوادم في أكثر في 48 دولة في جميع أنحاء العالم، مما يضمن لك إمكانية الوصول إلى أي محتوى ترغب فيه أينما كنت.
توفر لك هذه الخطة إمكانية حماية ما يصل إلى 5 أجهزة في الوقت نفسه، وبهذا تستطيع حماية جميع أجهزتك، كما تعمل الخدمة على مختلف المنصات حتى جهاز التوجيه نفسه، وتتميز بأنها سهلة التثبيت والتهيئة والاستخدام.
لا تحتفظ VPNSecure بأي سجلات لأنشطتك، ولا توجد حدود على النطاق الترددي أو التبديل أو السرعة، مما يوفر لك اتصالات سريعة وموثوقة.
تدعم الخدمة بروتوكولات OpenVPN، و HTTP Proxy، و Smart DNS، و Obfuscation & SSH SOCKS، ولا تحتفظ خوادمها بسجلات لأنشطة المستخدمين على الإنترنت، مما يضمن لك حماية خصوصيتك.
تتيح لك خدمة VPNSecure اختيار مستوى التشفير بناءً على حالة استخدامك، حيث تقدم لك تشفير منخفض 64 بت، أو تشفير عالي باستخدام AES-256. مما يمنحك الحرية والقدرة على اختيار نوع الاتصال الذي تفضله.
هناك ميزة أخرى تقدمها خدمة VPNSecure، وهي: (Smarter DNS Package) التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى المواقع وخدمات البث المحظورة جغرافيا دون الحاجة إلى خدمة بروكسي.
تعمل الخدمة على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، ولينكس.