أول أجهزة آبل بمعالج ARM هي MacBook Pro و iMac

أعلن المحلل الموثوق (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo عن أحدث توقعاته لمجموعة أجهزة آبل العاملة بمعالجات (ARM)، وذلك بعد تقرير من وكالة بلومبرج أوضح أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون ستكشف النقاب عن انتقال أجهزة ماكنتوش من معالجات إنتل إلى معالجات (ARM).

ويعتقد كو أن آبل ستعلن عن أول معالج (ARM) في الكلمة الرئيسية لمؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2020)، وأن نماذج حواسيب ماكنتوش الأولى التي تحتوي على وحدات معالجة مركزية من (ARM) ستكون الجيل القادم من (MacBook Pro) بقياس 13.3 إنشًا وجهاز (iMac) المعاد تصميمه.

ويؤكد كو أن جهاز (iMac) بالتصميم الجديد تمامًا سيتم إطلاقه قريبًا، ويبدو أنه آخر جهاز ماك جديد من آبل يتميز بمعالج من إنتل، ويتضمن شاشة بقياس 24 إنشًا بإطارات أرفع.

وتبدأ آبل الانتقال إلى معالجات (ARM) في الربع الرابع من العام الحالي أو الربع الأول من العام القادم مع إصدار (MacBook Pro) بقياس 13.3 إنشًا، الذي يعمل على رقاقة آبل المصممة ذاتيًا، ومن المقرر أن يتحول جهاز (iMac) المحدث إلى معالجات (ARM) في الوقت نفسه.

ويتوقع المحلل أن تقدم نماذج حواسيب ماكنتوش تحسينات في الأداء بنسبة تتراوح من 50 إلى 100 في المئة عن سابقاتها المزودة بمعالجات من إنتل، لكن الجدول الزمني للانتقال الذي اقترحه كو يتسم بالعجلة، وأسرع من بعض التقارير الأخرى.

ويدعي كو أن جميع أجهزة حواسيب ماكنتوش الجديدة سيتم تجهيزها بمعالجات آبل بدءًا من عام 2021، على أن يكون جهاز (iMac) المعاد تصميمه آخر جهاز من الشركة بمعالج إنتل.

وذكرت وكالة بلومبرج سابقًا أن أول جهاز من آبل بمعالج (ARM) سيظهر لأول مرة في عام 2021، ويضم معالجًا مكونًا من 12 نواة.

ويقول كو: إن آبل قد تتحرك لوقف إنتاج جهاز (MacBook Pro) بقياس 13.3 إنشًا العامل بمعالج إنتل عند تقديم الطراز الجديد المستند إلى معالج (ARM)، ولم يتم تحديد مصير (iMac) العامل بمعالج إنتل.

ووفقًا للشائعات السابقة، ستعلن آبل عن (iMac) جديد في (WWDC 2020) يتميز بتصميم صناعي جديد مع حواف رقيقة تذكرنا بشاشات (Pro Display XDR)، إلى جانب شريحة (Apple T2) ووحدات معالجة الرسوميات (AMD Navi).

ويشير المحلل إلى أنه من المقرر إصدار (iMac) العامل بمعالج إنتل في الربع الثالث (أي يوليو وأغسطس وسبتمبر) وسيتبعه إصدار (ARM) في الربع الأول من العام القادم.

ويتوقع كو أن يبدأ إنتاج جهاز (MacBook) الجديد تمامًا في منتصف العام المقبل، وقد يكون هذا هو جهاز (MacBook) بقياس 12 إنشًا العامل بمعالج (ARM) الذي ظهرت حوله في السابق شائعات.