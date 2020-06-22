بالرغم من أن تطبيق (آبل بودكاست) Apple Podcasts لديه الكثير من القنوات الرائعة للاستماع إليها، ويغطي العديد من المواضيع المختلفة والمتنوعة، إلا أنه يفتقد للكثير من الميزات الموجودة في تطبيقات البودكاست التابعة للجهات الخارجية، ولذلك يجب على آبل تضمينها في التطبيق ليكون الخيار الأول للمستمعين.

إليك أهم 4 ميزات يجب على آبل تضمينها في تطبيق Apple Podcasts:

1- التفاعل الاجتماعي بين المستمعين:

يتيح تطبيق Breaker لمستخدميه إمكانية متابعة أصدقائهم في التطبيق والعكس، ومعرفة الحلقات التي استمعوا لها، حيث تُعرض بشكل بارز في صفحة الحساب الشخصي للمستخدم، بالإضافة إلى إمكانية كتابة تعليقات حول هذه الحلقة يمكن للآخرين رؤيتها، مما يساعد المستمعين في العثور على حلقات جديدة وبناء رأي جماعي حول حلقات معينة.

2- إتاحة الفرصة لدعم القنوات:

يميل بعض المستمعين للبودكاست إلى التبرع ماليًا لأصحاب هذه القنوات وذلك بهدف تشجيعهم على الاستمرار في إنتاج حلقاتهم، لذلك تُتيح معظم تطبيقات البودكاست، مثل: overcast خيارًا لأصحاب هذه القنوات لقبول التبرعات عن طريق منصات التبرع، مثل: .Patreon

لذلك يجب على آبل أن تُتيح هذه الميزة لأصحاب القنوات في تطبيق البودكاست الخاص بها لتسهيل تلقيهم للتبرعات من خلاله، حيث يمكن أن تسمح آبل للمستمعين بالتبرع لمرة واحدة أو جدولة تبرعات محددة سابقًا تدفع بشكل تلقائي مع إمكانية إلغائها في أي وقت.

3- قائمة تشغيل التجميع التلقائي:

ميزة مهمة للغاية يجب على آبل التفكير فيها وهي إدخال خوارزمية معينة تتيح للمستمعين الفرصة لمتابعة موضوع ما بشكل مجمع من جميع القنوات بشكل تلقائي، حيث تتيح بعض التطبيقات الأخرى، مثل: تطبيق Castro هذه الميزة، فبدلًا من تنزيل جميع الحلقات تلقائيًا يعرض لك التطبيق كل جديد حول الموضوع الذي تتابعه، ويسمح لك بإضافة العروض التي تهمك، وأرشفة الباقي.

4- العرض الأول الخاص:

يمكن لشركة آبل توفير ميزة (العرض الأول الخاص) Special Premiers لبرامجها في خدمة +Apple TV في تطبيق Podcasts، مما يتيح للمستمعين الدردشة حول البرنامج التلفازي مع المستمعين الآخرين قبل بداية العرض الفعلي.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد و Apple Watch في آب ستور.