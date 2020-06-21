Realme تستعد لإطلاق أول هاتف مع معالج Helio G35

تعتزم شركة (ريلمي) Realme الإعلان عن هاتفها الذكي (ريلمي إكس3) Realme X3 في 25 حزيران/ يونيو الجاري خلال حدث سيُقام عبر الإنترنت من الهند.

ولكن يبدو أنه ليس الهاتف الذكي الوحيد الذي تستعد الشركة لطرحه في السوق. فقد أعلن فرع (ريلمي) في ماليزيا أنه سيكشف قريبًا عن أول هاتف ذكي في العالم يحتوي معالج MediaTek Helio G35.

Here's another Dare to leap moment! Are you ready? We will be bringing a new smartphone with #WorldsFirst MediaTek Helio G35. Stay tuned! #realmeMalaysia Posted by realme on Friday, June 19, 2020

ونشر فرع (ريلمي) في ماليزيا هذا الخبر عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، ولكنه لم يذكر اسم الهاتف في المنشور. ومع ذلك، فقد أكدت (ريلمي) في مُذكرة أُرسلت إلى وسائل الإعلام الماليزية أن الهاتف سيُسمى (ريلمي سي11) Realme C11.

واحتوت المذكرة أيضًا على صورة تُظهر ظهر هاتف (ريلمي سي11)، الذي يبدو أن سيأتي بتصميم غير معهود من (ريلمي). وأخفت الشركة في الصورة الزاوية العليا اليمنى من الهاتف حيث توجد الكاميرات، لذا فمن غير المعروف عدد الكاميرات الخلفية.

وبعد حصول الهاتف على التراخيص من عدد من الدول، يبدو أن إطلاقه أصبح وشيكًا، وقد كشف تقرير صيني أن الهاتف سيقدم بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 10 واط.