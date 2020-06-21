على مر السنين، قامت شركة آبل بتحسين عمر بطارية هواتف آيفون للعمل أطول فترة ممكنة خلال اليوم، ومع ذلك نجد أنه في بعض الأحيان تنفد طاقة البطارية بشكل أسرع من المتوقع، خاصةً إذا كان الهاتف قديما نوعا ما.

إليك 6 نصائح تساعدك في إطالة عمر بطارية هاتف آيفون:

1- تفعيل ميزة شحن البطارية المُحسَّن:

أتاحت آبل في إصدار نظام التشغيل iOS 13 والإصدارات الأحدث، ميزة تُسمى (شحن البطارية المُحسَّن) Optimized Battery Charging لتحسين عمر البطارية الافتراضي من خلال تقليل الوقت الذي يقضيه هاتف آيفون لشحنها بالكامل.

عندما تُفعل هذه الميزة فإن هاتف آيفون سوف يؤخر الشحن بعد نسبة 80% في حالات معينة، من خلال استخدام تقنية (التعلم الآلي) Machine Learning لتعلم روتين الشحن اليومي الخاص بك بحيث لن تُنشط الميزة إلا عندما يتوقع الهاتف الخاص بك أنه سيتم توصيله بشاحن لفترة طويلة من الزمن.

وتُشغل الميزة بشكل افتراضي عند إعداد هاتف آيفون أو بعد التحديث إلى iOS 13 أو أي إصدار أحدث، ولكن يمكنك التأكد من تفعيل الميزة باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات).

اضغط على خيار (البطارية) Battery، ثم اختر (صحة البطارية) Battery Health.

تأكد من أن مفتاح التبديل بجوار خيار Optimized Battery Charging في وضع التشغيل.

2- إدارة التطبيقات التي تستنزف البطارية:

يمكنك التحقق من إحصائيات استخدام البطارية عن طريق فتح تطبيق (الإعدادات) واختيار (البطارية) Battery، سترى مخططات بيانية تتيح لك رؤية مستوى البطارية، بالإضافة إلى التطبيقات التي استخدمت معظم طاقة البطارية، إذا وجدت تطبيقًا لا تحتاجه ويستنزف البطارية بسرعة يمكنك حذفه.

3- تفعيل الوضع الداكن:

يساعد تفعيل الوضع الداكن على إطالة عمر البطارية في الهواتف التي تضم شاشة من نوع OLED مثل: iPhone X، وXS، وXS Max، و11 Pro، و11 Pro Max، ولتفعيل الميزة اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات).

اختر (العرض والسطوع).

اضغط على (الظلام) Dark.

4- تشغيل وضع الطاقة المنخفضة:

تعتبر ميزة (وضع الطاقة المنخفضة) Low Power Mode الميزة الأفضل إذا كنت قلقًا بشأن عمر البطارية، حيث تُنفذ العديد من الإجراءات لتقليل استنزاف البطارية مثل: التقليل من سطوع الشاشة عندما تكون البطارية ضعيفة، وتعطيل تأثيرات الحركة الموجودة في التطبيقات، وإيقاف الخلفيات المتحركة.

افتح (الإعدادات).

مرر لأسفل واضغط على خيار (البطارية).

فعّل (وضع الطاقة المنخفضة) بالضغط على زر التبديل المجاور له.

5- التقليل من تشغيل الميزات التي لا تحتاجها:

إحدى الميزات التي تقترح شركة آبل تعطيلها للحفاظ على عمر البطارية، هي: Background App Refresh، حيث تسمح هذه الميزة للتطبيقات بالتنشيط بشكل دوري في الخلفية لتنزيل التحديثات، مثل: رسائل البريد الإلكتروني، ورفع البيانات الأخرى، مثل: الصور إلى حسابك في خدمة التخزين السحابي.

6- تحقق من صحة البطارية واستبدلها:

إذا كان عمر بطارية آيفون ضعيفًا بشكل ملحوظ، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدالها، خاصة إذا كان هاتفك عمره يزيد عن العامين، إذا كان هاتفك لا يزال داخل فترة الضمان أو ضمن خدمة +AppleCare فاتصل بالشركة أو زر أقرب مركز صيانة لاستبدال البطارية مجانًا.