أصبحت منصة إنستاجرام من أقوى المنصات التي تُستخدم لتحقيق المبيعات، حيث يمكنك اليوم بناء عملك على المنصة دون إنفاق الأموال.

6 خطوات لبدء نشاط إعادة البيع في إنستاجرام

اختر فئة البيع:

نظرًا لأن منصة إنستاجرام تتعلق بالجماليات، فيجب عليك إيجاد فكرة عمل ذات هوية بصرية قوية للمنتجات أو الخدمات الأكثر شيوعًا للاختيار من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، الملابس والإكسسوارات ومنتجات التجميل والأغذية والمشروبات والسلع المنزلية والديكور والسلع الخارجية والرياضية والسيارات، والتصميم الجرافيكي والدورات عبر الإنترنت والخدمات والكثير غير ذلك، كما يمكنك أيضًا تضييق الاستهداف لبيع منتجك لجمهور محدد، على سبيل المثال، بيع نظارات شمسية بدلًا من الإكسسوارات.

حول حسابك الشخصي إلى حساب تجاري:

الخطوة الثانية قبل البدء في إعادة البيع هي تغيير ملفك الشخصي في إنستاجرام إلى ملف تجاري، حيث سيتيح لك هذا الوصول إلى خيارات البيع. كما ستجد أدوات القياس، على سبيل المثال، زيارات الملف الشخصي ونقرات موقع الويب ومدى وصول المنشور بالإضافة إلى مرات الظهور ضمن علامة التبويب (النشاط). وفي الوقت نفسه، يمكنك التوجه إلى علامة تبويب المحتوى لمزيد من التفاصيل حول البيانات المذكورة، كما يمكن تتبع مواقع المتابعين وأعمارهم وجنسهم بالإضافة إلى الوقت الأكثر نشاطًا في علامة التبويب (الجمهور).

لتسهيل وصول الأشخاص إلى نشاطك التجاري، سيكون هناك زر الحث على اتخاذ إجراء أسفل سيرتك الذاتية الموجود أعلى ملفك الشخصي، كما يمكنك الآن إضافة روابط إلى قصصك في إنستاجرام لتوجيه جمهورك بسهولة إلى موقعك على الويب، كما يمكنك ربط حسابك في إنستاجرام بصفحتك التجارية على فيسبوك أيضًا.

قم بإنشاء محتوى رائع:

يُعد إنتاج محتوى جذاب طريقة غير مباشرة للبيع وتساعدك في بناء هوية نشاطك التجاري، حيث يعكس المحتوى الجذاب رسالة علامتك التجارية في نشر الصور أو مقاطع الفيديو العالية الجودة بالإضافة إلى إنشاء سيرة ذاتية جذابة على منصة إنستاجرام، كما يمكن للمحتوى الرائع منحك المزيد من المتابعين والوصول للكثير من الأشخاص الأمر الذي سيؤدي إلى المبيعات.

استخدم ميزة التسوق:

من خلال توفير الأسعار وتفاصيل المنتج، تتيح ميزة التسوق الجديدة للشركات واجهة متجر غامرة لوضع علامات مباشرة على ما يصل إلى 5 من أفضل منتجاتها في منشوراتها. وللحصول على تجربة تسوق أفضل، يمكن للعملاء استكشاف المزيد من منتجاتك بنقرة واحدة فقط، كما يمكن إعداد ذلك من خلال امتلاك متجر إلكتروني، حيث يجب دمج نشاطك على فيسبوك في المتجر والحصول على متجر فيسبوك معتمد.

تعاون مع المؤثرين:

لا يثق العملاء في الإعلانات التقليدية التي تقارن كثيرًا بالإيمان بالناس الحقيقيين. لذلك يجب عليك التواصل مع المؤثرين لتمثيل منتجك أو خدماتك، حيث يمكن للمؤثرين استهداف جمهور محدد وبناء سمعة جيدة لتعزيز المبيعات.

استخدم الوسوم:

الوسم أو ما يعرف بالهاشتاج هو من أساس عمل منصة إنستاجرام حيث يعد خطوة إلزامية لجعل حسابك مرئيًا للمستخدمين المهتمين بمنتجاتك أو خدماتك. ويمكنك استخدام الوسوم ذات الصلة بعلامتك التجارية لتضمينها في سيرتك الذاتية حتى يتمكن المستخدمون من استخدامها، ولا تنس تضمين ما يصل إلى 30 من الوسوم الأكثر صلة.