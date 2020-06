أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل أندرويد 11 يوم 10 يونيو الحالي، وقد اضطرت الشركة إلى إلغاء مؤتمر المطورين الخاص بها هذا العام بسبب فيروس كورونا، كما ألغت حدث الإعلان عن النظام بسبب المظاهرات الأمريكية، لذلك لم تتح لها الفرصة لإظهار الميزات الجديدة في أحدث إصدار من نظام أندرويد كما هو معتاد.

واكتفت جوجل بنشر عدد من مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى تدوينة للحديث عن الإصدار التجريبي من أندرويد 11، والميزات الجديدة، ربما تعرف الآن بعض الأشياء البارزة في النظام؛ مثل: فقاعات الدردشة لإدارة الإشعارات والمحادثات والتفاعل معها بسهولة، وقائمة زر التشغيل الجديدة لتسهيل التحكم بالمنزل الذكي، وهي ميزات تستحق بالتأكيد التحدث عنها، ولكن هناك بعض الميزات المخفية التي لم تتحدث عنها جوجل، مع أنها موجودة بالفعل في الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 11.

فيما يلي 5 ميزات رائعة في نظام أندرويد 11 لم تعلن عنها جوجل:

يضع نظام أندرويد بالفعل التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر أعلى درج التطبيق، ولكن في إصدار أندرويد 11، يمكنك عرضها في الشاشة الرئيسية أيضًا. ولتفعيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قبل أن تبدأ الهواتف الذكية في تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K، كان من الصعب تقبل فكرة أن مقاطع الفيديو التي نلتقطها بهواتفنا يمكن أن تتجازوز حجم 4 جيجابايت الذي يسمح به نظام أندرويد.

ولكن مع تطور كاميرات الهواتف الذكية لتصبح قادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K، فإن مقطع فيديو مدته 15 دقيقة سيُقطع إلى أكثر من ملف لأنه كبير جدًا، حيث لا تزال واجهة برمجة التطبيقات أندرويد القديمة التي تستخدم نظام (32 بت) للملفات، تحدد أقصى حجم لملف الفيديو 4 جيجابايت فقط، مما أجبر تطبيقات تسجيل الفيديو على تقسيم مقاطع الفيديو الطولية إلى ملفات منفصلة لفترات منتظمة.

ولكن في أندرويد 11 نُقلت فئات البرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات التي تحفظ الوسائط لاستخدام أنظمة الملفات 64 بت التي يمكنها التعامل مع أحجام الملفات التي تصل إلى 16 تيرابايت. وبذلك سيحدد تطبيق الكاميرا الحجم الأقصى الفعلي لملف الفيديو.

إذا سبق لك استخدام خدمة (صور جوجل)، فقد تعلم أنه عند حذف صورة أو مقطع فيديو يمكنك استرجاعه مرة أخرى من سلة المحذوفات التي تحتفظ به لمدة 30 يومًا فقط، حيث تعمل هذه الميزة بالطريقة نفسها التي تعمل بها سلة المحذوفات في الحاسوب. والآن أصبحت هناك ميزة مماثلة في نظام أندرويد.

حيث تحتوي التطبيقات التي تستخدم واجهة برمجة التطبيقات التي تُسمى (MediaStore) على ميزات جديدة في أندرويد 11 لسؤالك عن رغبتك في إرسال ملف وسائط إلى سلة المحذوفات، ووضع علامة عليه على أنه في السلة، وتعيين مقدار من الوقت قبل حذفه نهائيًا.

هناك حد على مستوى النظام يبلغ 30 يومًا لتخزين الوسائط المحذوفة، ولكن يمكن للمطورين تحديد مدة أقصر من الوقت إذا أرادوا ذلك. وبعد الوصول إلى الوقت المحدد تُحذف ملفات الوسائط نهائيًا.

One thing I left out of my Android 11 beta hands on was the improved Voice Access, which now understand screen context and content. That was a mistake – it's actually incredible.

You don't have to use a grid or button numbers, you can just say what's on the screen. Watch: pic.twitter.com/wXidxZGVjt

— Dieter Bohn (@backlon) June 10, 2020