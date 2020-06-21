5 تطبيقات تساعدك في استكشاف مشكلات شبكة الواي فاي وإصلاحها

إذا كنت تواجه بعض المشكلات في شبكة (الواي فاي) Wi-Fi، مثل: تباطؤ في الأداء، أو انقطاع الاتصال بصورة مستمرة، أو فقدان جهازك المحمول الاتصال في أماكن محددة في المنزل، فأنت بحاجة إلى تطبيق يساعدك في تحليل أداء الشبكة واستكشاف المشكلات وإصلاحها.

تضم متاجر التطبيقات العديد من التطبيقات التي تساعدك في تحليل أداء شبكة الواي فاي، مما يمنحك نظرة عامة حول مدى قوة الإشارة، ومدى ازدحام الشبكة، وما هي القناة الأقل ازدحامًا، وبذلك توفر لك المعلومات اللازمة لتحسين أداء شبكتك.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعدك في استكشاف مشاكل شبكة الواي فاي:

1- تطبيق Fing:

يتميز تطبيق (Fing) بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، حيث يعرض لك الأجهزة المتصلة بشبكتك لحظيًا، ونوعها وطبيعة اتصالها، ويتيح لك إجراء اختبار سرعة اتصال الواي فاي للتعرف على سرعة التنزيل ووقت الاستجابة.

يتيح لك التطبيق أيضًا أتمتة اختبارات سرعة الشبكة والحصول على تقارير لقياس أداء مزود الإنترنت، وتحليل استخدام عرض النطاق الترددي حسب الجهاز، بالإضافة إلى تأمين الشبكة.

يساعدك هذا التطبيق أيضًا في التحقق من وجود شخص غريب متصل بشبكتك، وذلك من خلال التحقق من سلوك اتصال Wi-Fi لملاحظة الأوقات المزدحمة بشكل خاص التي يمكن أن تشير إلى وجود شخص غريب متصل بالشبكة. ولكنك لن تتمكن من قياس مدى قوة اتصال إشارة الواي فاي أثناء التنقل في أرجاء المنزل.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد في آب ستور.

2- تطبيق WiFi Analyzer:

يُعتبر تطبيق (WiFi Analyzer) خيارًا مثاليًا إذا كنت مهتمًا بالتفاصيل التقنية لشبكة الواي فاي الخاصة بك، حيث يتيح لك فحص الشبكة، وقياس قوة الإشارة، بالإضافة إلى تحديد القنوات الأقل ازدحامًا المتاحة في شبكتك مما يساعدك على الانتقال إلى القناة المثلى، وكل هذه البيانات تُحدث لحظيًا أثناء فتح التطبيق.

كما يتميز هذا التطبيق بمراعاة معايير الأمان والخصوصية حيث إنه تطبيق مفتوح المصدر، وقد صُمم لاستخدام أقل عدد ممكن من الأذونات التي تكفي فقط لإجراء التحليل للشبكة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولكنه غير متاح لمستخدمي آيفون وآيباد.

3- تطبيق Wi-Fi SweetSpots:

يتيح لك تطبيق (Wi-Fi SweetSpots) طريقة سهلة وبسيطة لقياس قوة إشارة الواي فاي، وذلك من خلال القيام بجولة في منزلك، وتسجيل سرعات الواي فاي أثناء التنقل، مما يساعدك على اكتشاف المكان المثالي لجهاز التوجيه اللاسلكي، أو نقطة الوصول، أو للجهاز الذي تستخدمه لإجراء اجتماع الفيديو الخاص بعملك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق Network Analyzer:

يُعتبر تطبيق (Network Analyzer) أداة متقدمة لفحص شبكة الواي فاي واكتشاف المشكلات بفضل الأدوات التي يوفرها، حيث يتيح لك الكشف عن جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة، بالإضافة إلى التفاصيل الأساسية للشبكة نفسها.

ويدعم التطبيق أيضًا أداة ping لاختبار أداء الشبكة، كما يضم الإصدار المدفوع من التطبيق – الذي يكلفك 4 دولارات – المزيد من الميزات المتقدمة منها: فحص منافذ جهاز التوجيه، وحالة جدار الحماية، واختبار سرعة الرفع والتنزيل.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد في آب ستور.

5- تطبيق Scany:

يتيح لك تطبيق (Scany) الحصول على تقارير شاملة حول أداء شبكة الواي فاي الخاصة بك، ابتداء ً من الكشف عن الأجهزة المتصلة بالشبكة، مرورًا بفحص حالة منافذ جهاز التوجيه، وحتى فحص حالة جدار الحماية.

يحتوي التطبيق على مجموعة كبيرة من أدوات تحليل الشبكات، تشمل: اختبار الاتصال والتتبع، وأداة WHOIS، وtraceroute، والبحث عن DNS، وفحص المنافذ، وغير ذلك الكثير, ولكنه سيكلفك 6 دولارات لشرائه، لذلك إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في إعداد الشبكات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها فهذا استثمار يستحق.

التطبيق متاح لمستخدمي آيفون، وآيباد في آب ستور، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.