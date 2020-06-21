مهما كان مستوى خبرتك في التنسيق البستاني والاهتمام بالنباتات المنزلية والاعتناء بها، إلا أنه في بعض الأحيان يكون الحصول على بعض المساعدة التقنية مفيدًا بشكل كبير، وهناك بعض التطبيقات التي يمكنك تثبيتها في هاتفك لمساعدتك على الاهتمام بهذه النباتات، مثل: تحديد أفضل الأوقات للري، والوقت الأمثل لتعريضها للشمس، وغير ذلك.



إليك 4 تطبيقات تساعدك على مراقبة النباتات المنزلية والاهتمام بها:

1- تطبيق Gardenia:

يتيح لك هذا التطبيق مراقبة النباتات المنزلية بطريقة سهلة للغاية، كل ما عليك فعله هو إضافة نوع نباتاتك إلى القائمة الخاصة بالتطبيق، وسيعرض لك نصائح حول كيفية رعايتها بأفضل طريقة ممكنة، مع تقديم إرشادات حول الوقت الأمثل لتعريضها للشمس، والتربة المناسبة لها، وحتى نوع السماد المفروض تحصل عليها النباتات.

كما يتيح لك حفظ جميع أنواع النباتات الخاصة بك في قائمة يسهل الوصول إليها، وجدولة مهام البستنة الخاصة بك، مع تقديمه إشعارات تخبرك بالوقت المناسب لري النباتات، بالإضافة لتزويدك بمعلومات الطقس في منطقتك بناءً على موقعك، مثل: درجة الحرارة والرطوبة والمطر.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- تطبيق ThePlantMe:

يتميز التطبيق بواجهة بسيطة وأنيقة لتتبع نمو النباتات المنزلية، حيث يمكنك البحث عن جميع نباتاتك في قاعدة بيانات التطبيق وإضافتها إلى قائمتك ضمن علامة التبويب (نباتاتك)، من هنا يمكنك فتح القائمة ووضع جداول وتذكيرات للري والتسميد لكل نبتة على حدي.

كما يوفر لك من خلال ميزة (التاريخ) إمكانية تحميل صور النباتات الخاصة بك إلى التطبيق بعد كل فترة زمنية وسيكون لديك سجل مرئي لمعرفة تقدم نمو النبات سواء للأفضل أو الأسوأ لمساعدتك على اتخاذ القرارات الصحيحة وتعديل طرق البستنة الخاصة بك لتناسب احتياجاتها.

التطبيق متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق Blossom:

تطبيق مناسب لمن يبحثون عن أفضل الإجابات حول طرق الاعتناء بالنباتات المنزلية، حيث يحتوي التطبيق على معلومات عن أكثر من 10000 نبات منزلي، ومع كل نوع يوجد العديد من المعلومات حول طرق الاعتناء بها، مثل: الضوء المناسب، والتربة، والمياه، ودرجة الحرارة، والوعاء وغيرها.

ويقدم التطبيق أربع علامات تبويب رئيسية، هي: علامة تبويب (بحث) التي تُمثل مكتبة لأوصاف النباتات بشكل تفصيلي وطرق العناية بها، وعلامة تبويب (استكشاف) لاكتشاف النباتات الجديدة، وعلامة تبويب (التذكيرات) لإعداد الإشعارات الفورية للري، والتسميد، وعلامة التبويب (حديقتي) للوصول السريع إلى المعلومات حول النباتات الخاصة بك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق Florish:

بمجرد إدخال اسم النبات يدويًا في التطبيق، ستحصل على وصف موجز لما يجب أن تبدو عليه نباتاتك عندما تكون بحالة جيدة، والتعليمات والإرشادات المناسبة للعناية بها، وقائمة بالمشكلات الشائعة التي يمكن أن تصيبها، مع إمكانية ضبط تذكيرات الري.

كما يقدم لك التطبيق ميزة (مقياس الضوء) التي تستخدم كاميرا الهاتف لتقدير شدة الضوء والتحقق من حصول النباتات على الكمية المناسبة من الضوء.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.