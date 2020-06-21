مشغلات Blu-ray من سامسونج تتوقف عن العمل فجأة

أبلغ آلاف المستخدمين عبر الإنترنت من جميع أنحاء العالم عن مشكلات خطيرة في مشغلات (بلو راي) Blu-ray من سامسونج والمسرح المنزلي وأنظمة السينما المنزلية، مما يجعل الأجهزة عديمة الفائدة، ولا تساعد عملية إعادة ضبط المصنع في حلها.

ويبدو أن جميع المشكلات قد بدأت في الوقت نفسه يوم الجمعة 19 يونيو عندما بدأت التقارير الأولى تظهر في منتديات الدعم الرسمية لشركة سامسونج موقع ريديت ومنصة تويتر.

وتختلف المشكلات اعتمادًا على طراز الجهاز، ومع ذلك، يبدو أن أكثر المشاكل التي تمت مواجهتها هي أن مشغلات بلو راي من سامسونج تعيد تشغيل نفسها بمجرد تشغيلها.

وأبلغ مستخدمون آخرون عن مشكلات أخرى، مثل أن الجهاز يصدر أصواتًا غريبة لأنه يحاول باستمرار قراءة قرص حتى إذا كانت فتحة القرص فارغة.

وفي حالات أخرى، يتم إغلاق الأجهزة بعد ثوانٍ من تشغيلها، بينما أبلغ مستخدمون آخرون أن الأجهزة لا تستجيب للأوامر أو ضغطات الأزرار.

ويعد السبب الجذري للمشكلة غير واضح حاليًا، لكن تكهن بعض المستخدمين بأن المشكلة قد تكون ناجمة عن تحديث البرامج الثابتة، ومع ذلك، لا يبدو أن هذا صحيح.

وتؤثر المشكلات على عدد كبير من نماذج الأجهزة، بعضها قديم وخارج الضمان، وعلاوة على ذلك، فإن شركة سامسونج لا ترسل عادةً تحديثات للبرامج الثابتة إلى عدد كبير من نماذج الأجهزة في وقت واحد.

وهناك تفسير أكثر واقعية هو أن المشاكل ناجمة عن شهادة (SSL) منتهية الصلاحية التي كانت مشغلات بلو راي من سامسونج تستخدمها للاتصال بخوادم الشركة عبر بروتوكول (HTTPS).

وغالبًا ما تكون الشهادات المنتهية الصلاحية سببًا لانقطاعات كبيرة، وقد تعرضت شركات كبرى أخرى لمثل هذه المشكلة سابقًا، مثل فيسبوك ومايكروسوفت وإريكسون وموزيلا.