كيفية تصوير شروق الشمس وغروبها

تعد لحظات شروق الشمس وغروبها رائعة للحصول على ظروف تصوير جيدة، ليس فقط لأنها تتيح إمكانية التقاط ألوان مذهلة، لكن لأن الضوء يمكن أن يكون شديدًا جدًا خلال النهار.

تصوير شروق الشمس وغروبها من مناطق مرتفعة:

التحضير:

تحتاج إلى إعداد موقعك لتصوير شروق الشمس أو غروبها، فإذا كنت تريد تصوير منظر رائع، فمن المهم معرفة الاتجاه الذي ستشرق فيه الشمس أو تغرب، فعندما تكون في أعلى جبل وتريد أخذ لقطة واسعة مع الكثير من طبقات الجبال، نوصي بوضع الشمس داخل الإطار، حيث يمكنك وضع الشمس في المنتصف أو على الجانب.

التصوير:

تأكد أولًا من التصوير بوضع (الخام) بدلاً من (JPEG). بهذه الطريقة يمكنك الاستفادة من النطاق الديناميكي الكامل للكاميرا، وهو أمر مهم لإنشاء صورة مكشوفة جيدًا أثناء التحرير، فعند التصوير في ضوء الشمس من المهم أيضًا التحقق من إعدادات التعريض الضوئي لأن صورتك يمكن أن تتعرض بسرعة زائدة للضوء. فعندما تكون هناك طبقة رقيقة من السحب حول الشمس، قد يكون هذا أكثر صعوبة مقارنة بعدم وجود السحب حولها مباشرة. نصيحتنا هي التقاط صور في إعدادات التعرض المختلفة حتى تتمكن من اختيار أفضل تعرض في مرحلة ما بعد المعالجة أو الجمع بين التعرض إذا كان من الصعب التعامل مع الضوء، كما نوصيك باستخدام حاملًا ثلاثيًا لهذا حتى يكون مزج التعرض أسهل.

تصوير شروق الشمس وغروبها من مستوى الأرض:

التحضير:

عندما تقوم بالتصوير من مستوى الأرض في واد مع وجود جبل في الخلفية، نوصي بأن تشرق الشمس من خلفك حتى يلتقط الجبل الضوء. كما يمكن أن يكون هذا قويًا بشكل خاص عندما يكون لديك بعض الماء أمامك يعكس الضوء.

التصوير:

من السهل التحكم في التعرض في هذه الظروف، فقط اضبط التعريض الضوئي الصحيح على الأجزاء الأكثر سطوعًا حتى تتأكد من عدم تعريض أي من الأضواء بشكل مفرط، وإذا كان لديك أجسام داكنة تشعر بأنها قليلة التعرض للضوء، فيمكنك دائمًا زيادة وقت التعرض لتلك الأجسام المظلمة فقط كما سيكون لديك خيار إما مزج التعريض أو اختيار تعريض واحد.

تحرير الصور:

عند شروق الشمس وغروبها، عادة ما يكون لديك الكثير من التباين لأن مصدر الضوء منخفض جدًا، وأول شيء عليك القيام به هو زيادة تفاصيل الظل بمقدار جيد ثم قلل الإضاءات حتى تتمكن من رؤية جميع التفاصيل، وستحتاج أيضًا إلى تعزيز التباين بين الألوان الأكثر دفئًا والألوان الأكثر برودة، لذلك نوصي بإضافة بعض (البلور) إلى الظلال والألوان النصفية وإضافة بعض الألوان الأكثر دفئًا إلى الأضواء.

التصوير عند شروق الشمس وغروبها عندما لا يتعاون الطقس:

أثناء شروق الشمس أو غروبها قد لا يكون الضوء أو الألوان قوية كما كنت تأمل، حيث يمكن أن يكون هذا بسبب كثرة السحب أو نقص السحب، في هذه الحالات نوصي بالتصوير خارج ما يسمى بالساعة الذهبية، ولا يعني امتلاك أكثر الألوان جنونًا في السماء أنك ستحصل على أفضل صورة لأن هناك أيضًا ألوان في المناظر الطبيعية، وثانيًا الأمر كله يتعلق بالوضع المتاح.

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