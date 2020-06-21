كيفية العثور على كلمات المرور المحفوظة في هاتف أندرويد وتصديرها أو حذفها

مع كثرة كلمات المرور التي نحتاج إليها عند استخدام الإنترنت ظهرت عدة خدمات وتطبيقات لإدارة كلمات المرور، التي تحفظ جميع كلمات المرور الخاصة بك، وتتيح لك عرضها في أي وقت، كما تسمح لك بتسجيل الدخول إلى معظم المواقع دون كتابة أي شيء.

إذا كان هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد مرتبطًا بحساب جوجل، فسيكون لديه مدير كلمات المرور الخاص به، الذي يتتبع جميع كلمات المرور التي تستخدمها في تطبيق (جوجل كروم) Google Chrome.

حيث تتيح لك هذه الميزة تخزين كلمات المرور للخدمات والمواقع التي تزورها في كروم لتسهيل عملية الدخول، كما يمكن الوصول إلى كلمات المرور نفسها في أي جهاز تستخدم فيه متصفح كروم المرتبط بحساب جوجل نفسه.

فيما يلي كيفية العثور على كلمات المرور المُخزنة في هاتف أندرويد، وتصديرها أو حذفها:

انتقل إلى متصفح جوجل كروم في هاتفك.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ومن الممكن أيضًا أن تكون هذه الأيقونة موجودة الزاوية السفلية وذلك وفقًا لطراز هاتفك، والشركة المصنعة له.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings في القائمة المنبثقة.

اضغط على خيار (كلمات المرور) Passwords. قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرور حساب جوجل الخاص بك، أو استخدام إحدى ميزات التأمين البيومترية التي تستخدمها في هاتفك مثل: بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.

ستظهر لك قائمة طويلة من مواقع الويب، لكل منها اسم مستخدم وكلمة مرور محفوظة، اضغط على الموقع الذي ترغب في العثور على كلمة المرور له، ثم اضغط على رمز العين لإظهار كلمة المرور هذه.

لنسخ كلمة المرور حتى تتمكن من لصقها في مكان آخر مثل: رسالة بريد إلكتروني أو كملاحظة، اضغط على الرمز الذي يشبه مربعين فوق بعضهما، حيث سيؤدي هذا إلى نسخ كلمة المرور إلى ذاكرة الهاتف.

ولحذف كلمة المرور، اضغط على أيقونة سلة المهملات في أعلى الشاشة.

كيفية تصدير كلمات المرور المحفوظة في جوجل كروم:

إذا كنت ترغب في تصدير كلمات المرور المحفوظة في تطبيق جوجل كروم في هاتفك لأنك قررت حذف حساب جوجل الخاص بك، أو لأي سبب آخر، فإن جوجل تتيح لك بذلك:

انتقل إلى متصفح جوجل كروم في هاتفك.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (الإعدادات) Settings في القائمة المنبثقة.

اضغط على خيار (كلمات المرور) Passwords، في هذه الشاشة اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

حدد خيار (تصدير كلمات المرور) Export Passwords. سيُطلب منك إدخال رمز PIN لفتح قفل هاتفك للتحقق منك.

ستظهر لك رسالة تحذيرية تقول: “إن كلمات المرور ستكون مرئية لأي شخص يمكنه رؤية الملف الذي تصدره” اضغط على خيار (تصدير كلمات المرور) الذي يظهر فيها.

ستظهر صفحة خيارات المشاركة حيث يمكنك إرسال الملف عبر أي تطبيق تستخدمه في هاتفك، لذلك يجب عليك اختيار مكان آمن لحفظ الملف الذي تصدره.

ملاحظة: تُحفظ كلمات المرور في الملف كنص عادي، هذا يعني أنه يمكن لأي شخص آخر لديه حق الوصول إلى الملف الاطلاع عليها لذلك يجب أن تحفظ هذا الملف في مكان يمكنك أنت فقط الوصول إليه.