كيفية استقبال وإرسال فاكس باستخدام هاتف آيفون

على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي نشهده، لا تزال هناك أوقات قد تضطر فيها إلى إرسال أو استقبال فاكس حتى إذا كان هذا حدثًا نادرًا بالنسبة لك، ولحسن الحظ، يمكنك معالجة احتياجات إرسال أو استقبال فاكس باستخدام أحد التطبيقات.

من المثير للاهتمام أن استخدام أجهزة الفاكس يبدو أنه في تزايد. كما يوجد عدد قليل من الصناعات الرئيسية التي لا تزال تعتمد على التكنولوجيا بما في ذلك القانونية والرعاية الصحية والمالية والحكومة. وفي كثير من الحالات، يتعلق الأمر بقدر أكبر من الأمان مقارنة بنقاط الضعف في البريد الإلكتروني، كما يتضمن الإرسال عبر الفاكس إثبات الاستلام.

لكن كفرد، نادرًا ما يكون من المنطقي أن تظل تمتلك جهاز لإرسال أو استقبال فاكس ولكن هناك أوقات نادرة قد تحتاج فيها إلى الوصول إليه، لذلك دعنا نلقي نظرة على بعض الخيارات الجيدة لتلقي وإرسال فاكس باستخدام هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

Fax Burner:

يتيح (Fax Burner) لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد إرسال واستلام رسائل الفاكس، كما يوفر القدرة على إرسال 5 صفحات مجانًا واستلام 25 صفحة شهريًا بدون تكلفة. كما يمكنك زيادة القدرة على الإرسال والاستقبال من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق.

EcoFax:

يتبع (EcoFax) نهجًا أنيقًا لإرسال الفاكسات حيث يتبع نهج (Trees for the Future Foundation)، ويوفر تطبيق آيفون واجهة مستخدم نظيفة وبسيطة ويحتوي على نموذج تسعير مباشر: 5 دولارات لكل 10 صفحات، 20 دولارًا لكل 50 صفحة، 60 دولارًا لكل 200 صفحة.

Fax from iPhone:

يوفر (Fax from iPhone)، المعروف سابقًا باسم (Tiny Fax)، إصدارات لكل من هواتف آيفون وأجهزة آيباد، كما لديه خيارات مدفوعة غير محدودة حسب الأسبوع أو الشهر أو السنة، ويبدءًا من 5.99 دولارات، هناك أيضًا خيار شراء الأرصدة التي تبدأ من 2.99 دولارًا لما يشبه خمس صفحات.