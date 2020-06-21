كيفية إضافة أيام العطل إلى تقويم Microsoft Outlook والحفاظ على الجدول الزمني محدثًا

أحد أفضل مزايا Microsoft Outlook هو التقويم المصاحب له، وهو مفيد بشكل خاص لجدولة الاجتماعات والمواعيد وتتبع المواعيد النهائية المهمة.

يحتوي تقويم Microsoft Outlook على مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص، بما في ذلك القدرة على إضافة أيام العطل إلى تقويمك، حيث يساعدك هذا على تتبع أيام العطلات والاحتفالات إلى جانب التزاماتك الشخصية والمهنية الأخرى، وبمجرد إضافة أيام العطل إلى تقويمك في Outlook ستظهر في تطبيق تقويم سطح المكتب المصاحب له، ولإضافة أيام العطل إلى تقويم Microsoft Outlook ستحتاج إلى استخدام تطبيق (Outlook) لسطح المكتب.

كيفية إضافة أيام العطل إلى تقويم Microsoft Outlook: