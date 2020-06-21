صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف تطوير العمليات DevOps مع خصم 95%

- الحزمة الشاملة لاحتراف تطوير العمليات The Ultimate DevOps Mastery Bundle.
- عدد الدورات: 9.
- عدد الدروس: 484.
- المدة: 69 ساعة.
- يُشير اختصار (DevOps) إلى مصطلح (Development and Operations) أي التطوير والعمليات، وهي منهجية تجمع بين تطوير البرمجيات، وعمليات تكنولوجيا المعلومات لمساعدة شركات البرمجيات على إطلاق العديد من التطبيقات والخدمات بسرعة عالية، ومهندس (DevOps) هو الشخص الذي يدير تنفيذ هذه المنهجية.
- تُمكّن منهجية (DevOps) الشركات من تطوير المنتجات وطرحها بوتيرة أسرع من الشركات الأخرى التي تستخدم إدارة البنية التحتية، وعمليات تطوير البرمجيات التقليدية. وتُمكّن هذه السرعة الشركات من خدمة عملائها بشكل أفضل والتنافس بفاعلية أكبر في السوق، لذلك فقد زاد الطلب الوظيفي عليها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف استخدام نظام (Redis) لإدارة قواعد البيانات، وأتمتة مهام إدارة النظام المتكررة، ونشر التطبيقات، وكذلك كيفية استخدام تقنية Docker، ونظام Kubernetes لتطوير التطبيقات وأتمتة نشرها بسهولة. وكيفية تنظيم كميات هائلة من البيانات وتحليلها باستخدام أدوات مختلفة مثل: Hadoop، وMapReduce.
- تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة توفر لك كل ما تحتاج إلى معرفته لإدارة نظامي (لينكس) Linux، و(يونكس)UNIX، و دورة تدريبية أخرى حول ميزات الأمان والأدوات التي توفرها AWS لتأمين خدماتها السحابية، وكيفية ارتباطها بالخدمات التقليدية.
- كما تتضمن الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة صُممت لمساعدتك على اجتياز أحدث نسخة من اختبار شهادة (AWS Certified Solutions Architect Professional) المعتمدة من أمازون، وهي شهادة يسعى إليها مهندسي التصميم الذين لديهم خبرة عملية لمدة سنة أو أكثر في هذا المجال، حيث تُغطي الدورة جميع المجالات الرئيسية التي يتناولها الاختبار.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
652 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 33 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- AWS Certified Solutions Architect Professional Exam Guide
- Learn Redis from Scratch
- Become An AWS Certified Solutions Architect: Associate
- Fundamentals of Unix & Linux System Administration
- Projects in Hadoop and Big Data: Learn by Building Apps
- Get CISSP Certified in Quick and Easy Steps
- Algorithms and Software Engineering for Professionals
- Docker for Professionals: The Practical Guide
- Introduction to Kubernetes Using Docker