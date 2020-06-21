صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف تطوير تطبيقات الهواتف مع خصم 96%

- الحزمة الشاملة لاحتراف تطوير تطبيقات الهواتف The Ultimate Mobile App Development Certification Bundle.
- عدد الدورات: 6.
- عدد الدروس: 616.
- المدة: 63 ساعة.
- تطورت الهواتف الذكية بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة، وزادت شعبيتها، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه يوجد حاليًا 3.5 مليار مستخدم للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب هناك زيادة دائمًا في عدد التطبيقات التي تُطور كل يوم. مما أدى إلى زيادة الطلب الوظيفي على مطورى التطبيقات.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تطوير تطبيقات أندرويد باستخدام لغة البرمجة (Kotlin)، وكيفية استخدام لغة البرمجة (دارت) Dart، وإطار Flutter من جوجل لتطوير تطبيقات تعمل على كل من نظامي التشغيل (أندرويد) Android، و(آي أوإس) iOS.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تصميم التطبيقات، تشمل: كيفية تصميم (واجهة المستخدم) UI Design، و(تجربة المستخدم) UX Design لتطبيقك.
- كما تضم دورة تدريبية أخرى لتعليمك كيفية دمج حزمة أدوات تطوير البرمجيات (SDK) الأكثر شعبية في تطبيقات iOS، لتتكامل مع تطبيقات مطورين آخرين، مثل: تسجيل الدخول عبر فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وكيفية قبول بطاقات الائتمان والمدفوعات في التطبيق.
- بالإضافة إلى ذلك تقدم لك هذه الحزمة تدريب عملي لإنشاء تطبيق قائم على السحابة مثل: إنستاجرام، وتويتر لنظام iOS باستخدام واجهة (Parse Server) المفتوحة المصدر لبرمجة الواجهات الخلفية، وستقوم بإنشاء تطبيق أيفون يستخدم معظم وظائف واجهة برمجة التطبيقات في (Parse Server)، مما يسمح لك بحفظ الرسائل، واسترداد الرسائل المحفوظة، وكتابة الاستعلامات مع قيود، وتعديل السجلات والمزيد.
- كما ستتعمق في تعلم استخدام بعض واجهات برمجة التطبيقات الرائعة التي تجعل كتابة التعليمات البرمجية للتطبيقات أسهل.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1049 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 41 دولارًا.
- نسبة الخصم: 96%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Flutter & Dart: The Complete Flutter App Development Course
- Android Developer’s Portfolio Masterclass
- Complete iOS SDK Development Course
- Create App Like Instagram Using Parse Server on iOS
- The Complete App Design Course: UX, UI & Design Thinking
- Kotlin for Android: Build Your First Android App with Kotlin