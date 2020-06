تسريب: آبل تعود لتطوير قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower

كشف تسريب جديد بأن شركة آبل ما تزال تعمل على تطوير قاعدة الشحن اللاسلكي التابعة لها (أير باور) AirPower التي ستتيح للمستخدمين شحن أكثر من جهاز معًا.

ونشر حساب (جون بروسر) Jon Prosser عبر موقع تويتر تغريدة تضمنت بعض الصورة لنموذج أولي لقاعدة الشحن التي يُطلق عليها حاليًا الاسم الرمزي C68. وتبدو القاعدة الظاهرة في الصور شبيهة بقاعدة (أير باور) التي أعلنت عنها آبل في عام 2017 وكان من المقرر إطلاقها في عام 2018، ثم أُلغي العمل عليها في عام 2019.

وكان بروسر قد قال سابقًا: إن آبل تواجه مشكلات في شحن ساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch باستخدام قاعدة الشحن، ولكن يبدو أنها تغلبت على هذه المشكلة، حيث أظهرت الصور كلًا من (آبل ووتش) وسماعة الأذن (أير بودز برو) AirPods Pro على قاعدة الشحن.

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020