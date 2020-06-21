أدوبي تريد من المستخدمين إلغاء تثبيت مشغل الفلاش

تخطط شركة (أدوبي) Adobe لمطالبة المستخدمين بإلغاء تثبيت (مشغل الفلاش) Flash Player من أجهزة الحواسيب الخاصة بهم بحلول نهاية العام عندما من المقرر أن يصل البرنامج إلى تاريخ نهاية العمر الإنتاجي (EOL) في 31 ديسمبر 2020.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة في صفحة دعم (Flash Player EOL) الجديدة التي نشرتها أدوبي في وقت سابق من هذا الشهر، قبل ستة أشهر من تاريخ نهاية العمر الإنتاجي (EOL).

وتقول أدوبي: إنها تخطط للتوقف عن تقديم التحديثات بمجرد وصول مشغل الفلاش إلى تاريخ نهاية العمر الإنتاجي (EOL)، بالإضافة إلى إزالة جميع روابط تنزيل مشغل الفلاش من موقعها على الويب، مما يمنع المستخدمين من تثبيت البرنامج والاستمرار في استخدام نسخة غير خاضعة للإشراف.

وعلاوة على ذلك، قالت الشركة أيضًا: سيتم حظر تشغيل المحتوى المستند إلى تقنية الفلاش في برنامج مشغل الفلاش من أدوبي بعد تاريخ نهاية العمر الإنتاجي (EOL)، مما يشير إلى أن الشركة قد أضافت أو تخطط لإضافة ما يسمى قنبلة موقوتة في التعليمات البرمجية لمشغل الفلاش لمنع المستخدمين من استخدامه بدءًا من العام المقبل.

وتعد هذه القرارات الأكثر تطرفًا التي تنوي شركة البرمجيات اتخاذها لمنع المستخدمين من استخدام برنامجها بمجرد وصوله إلى تاريخ نهاية العمر الإنتاجي (EOL).

ويرجع السبب في هذه التحركات إلى أن مشغل الفلاش كان مستهدفًا بشكل دائم من المتسللين ومصممي البرامج الضارة، وبمجرد وصول مشغل الفلاش إلى تاريخ نهاية العمر الإنتاجي (EOL)، فإن أدوبي لا تخطط لتقديم تحديثات أمنية جديدة، مما يجعل مستخدمي تقنية الفلاش معرضين لنقاط ضعف وهجمات جديدة.

وتشكل مسألة مطالبة أكبر عدد ممكن من المستخدمين بإلغاء تثبيت مشغل الفلاش قبل 31 ديسمبر 2020 السيناريو الأمثل لشركة أدوبي، ومن غير الواضح كيف ستبدو هذه المطالبة، لكن يمكن للمستخدمين إلغاء تثبيت مشغل الفلاش الآن باتباع إرشادات إلغاء التثبيت هذه لمستخدمي ويندوز وماكنتوش.

وكانت أدوبي قد أعلنت عن تاريخ نهاية العمر الإنتاجي (EOL) لتقنية الفلاش في شهر يوليو 2017 بالتعاون مع جميع صانعي المتصفحات، مثل آبل وجوجل ومايكروسوفت وموزيلا، إلى جانب فيسبوك، التي كانت تعتمد في ذلك الوقت بشكل كبير على تقنية الفلاش لمنصة ألعابها عبر الإنترنت.

ومنذ الإعلان عن تاريخ نهاية العمر الإنتاجي (EOL) لتقنية الفلاش، طلبت فيسبوك من صانعي الألعاب الانتقال إلى تقنيات (HTML5) و (JavaScript)، فيما عطل صانعو المتصفحات تقنية الفلاش في المتصفحات الخاصة بهم.

ومن المقرر أن يزيل صانعو المتصفحات التعليمات البرمجية التي تدعم تقنية الفلاش من الملفات البرمجية المصدرية للمتصفحات قبل أو بعد حلول تاريخ نهاية العمر الإنتاجي (EOL) في أواخر عام 2020 أو أوائل عام 2021.

ووفقًا لبيانات موقع (W3Techs)، فإن نسبة 2.6 في المئة فقط من مجمل مواقع الويب الحالية تستخدم تقنية الفلاش، مما يشكل انخفاضًا بالمقارنة مع نسبة 28.5 في المئة المسجلة في بداية عام 2011.