آبل تعيد إغلاق بعض متاجرها الأمريكية

تخطط شركة آبل لإعادة إغلاق 11 متجرًا من متاجرها الأمريكية بشكل مؤقت بعد حدوث زيادة في أعداد الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، وكانت الشركة المصنعة لهواتف آيفون قد ودعدت عندما بدأت في إعادة فتح بعض متاجر التجزئة الأمريكية في شهر مايو بأنها لن تتردد في إغلاق المواقع مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وتكافح الولايات المتحدة من أجل إبقاء أرقام حالات الإصابة بالفيروس منخفضة حيث تسمح الولايات بإعادة فتح الأعمال والأنشطة التجارية ويحاول الناس العودة إلى الحياة الطبيعية.

وتهتم آبل بالبيانات الصحية المحلية، وقد حددت مواقع في أربع ولايات أمريكية هي فلوريدا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وأريزونا لإعادة الإغلاق بشكل مؤقت.

وشهدت جميع الولايات التي تغلق فيها الشركة متاجرها حديثًا ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بالفيروس أو كسرت إجماليات حالات الإصابة اليومية بالفيروس.

وقالت الشركة: نظرًا لظروف الفيروس الحالية في بعض المجتمعات التي نخدمها، فإننا نغلق المتاجر بشكل مؤقت في هذه المناطق، ونتخذ هذه الخطوة بدافع الحذر حيث نراقب الوضع عن كثب ونتطلع إلى عودة فرقنا وعملائنا في أقرب وقت ممكن.

وأضافت “يرجى زيارة موقع للحصول على مساعدة بشأن المنتجات أو المزيد من طرق التسوق أو معلومات إضافية عن متاجرنا”.

وكانت (ديردري أوبراين) Deirdre O’Brien، نائبة الرئيس لتجارة التجزئة والأشخاص في شركة آبل، قد شرحت في الشهر الماضي بالتفصيل نهج إعادة فتح المتاجر، مشيرة إلى أن إغلاق المتاجر مرة أخرى لم يكن خارج الصورة.

وقالت: التزامنا هو المضي قدمًا وإعادة فتح المتاجر عندما نكون على ثقة من أننا يمكن أن نعود بأمان لخدمة العملاء عبر متاجرنا، ونحن ننظر إلى كل جزء متاح من البيانات – بما في ذلك الحالات المحلية والاتجاهات القريبة والطويلة الأجل والتوجيه من مسؤولي الصحة الوطنيين والمحليين.

وأكملت كلامها قائلة: هذه ليست قرارات نتسرع فيها، وفتح متجر لا يعني بأي حال من الأحوال أننا لن نتخذ خطوة وقائية لإغلاقه مرة أخرى إذا كانت الظروف المحلية تستدعي ذلك.

وتطلب الشركة من موظفيها وعملائها ارتداء أقنعة الوجه أو أغطية الوجه، كما أنها تجري فحوصات لدرجة الحرارة، وتسأل أسئلة صحية لفحص الأشخاص الذين يعانون من الأعراض أو لأولئك الذين تعرضوا مؤخرًا لشخص مصاب بالفيروس.

وعندما يتعلق الأمر بالتنظيف، تقول آبل: أنها تجري عمليات تنظيف عميقة محسنة طوال اليوم مع التركيز على الأسطح، ومنتجات العرض، والمناطق الأكثر ازدحامًا ضمن المتاجر.

يذكر أن شركة آبل كانت واحدة من أولى الشركات التي أغلقت متاجرها في الصين وفي جميع أنحاء العالم خلال الوباء وبدأت في إعادة فتحها ببطء.