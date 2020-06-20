بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا (COVID-19) وعمليات الإغلاق المستمرة في معظم دول العالم، ستبث شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين لهذا العام (WWDC 2020) عبر الإنترنت، وكالعادة من المتوقع أن تُعلن الشركة عن العديد من الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل والترقيات الجديدة للأجهزة وغيرها.

إليك 6 أشياء من المتوقع أن تعلن عنها آبل خلال حدث WWDC 2020:

قد يكون مؤتمر مطوري آبل لهذا العام تجربة مختلفة للكثيرين خاصة المداومين على حضور الحدث شخصيًا على مدار السنوات السابقة والتفاعلات المباشرة واللحظية التي يقومون بها عند كل إعلان، ولكن بالرغم من ذلك فهناك الكثير من التطورات التي من المتوقع أن تكشف عنها آبل، وهذه أهمها:

1- إصدار iOS 14 الجديد:

سيكون الإعلان الرئيسي في المؤتمر هو الإصدار الجديد من نظام تشغيل الهواتف الذكية (آي أوإس 14) iOS 14، حيث تقوم آبل بالكشف عن أحدث إصدار خلال مؤتمر المطورين كل عام لمنح المطورين متسعًا من الوقت لاعتماد ميزات جديدة وتحسين تطبيقاتهم قبل إصدارها بصورة رسمية في نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن أحدث التغييرات الرئيسية في النظام، وهي: شاشة رئيسية أكثر قابلية للتخصيص، من خلال تضمين خيار جديد لعرض القائمة التي ستحتوي على جميع رموز التطبيقات، مما يسهل على المستخدمين رؤية جميع تطبيقاتهم المثبتة في وقت واحد.

بالإضافة لذلك من المتوقع أن تقوم آبل بإتاحة الخيار للمستخدمين لتعيين متصفح الويب وتطبيقات البريد الإلكتروني التابعة لجهات خارجية كخيار افتراضي، مما يتيح لهم تفعيل تطبيقات، مثل: جوجل كروم أو جيميل كتطبيقات افتراضية بدلاً من سفاري أو تطبيق البريد التابع لها.

2- نظام التشغيل iPadOS 14:

من المتوقع أن تكشف آبل عن العديد من الميزات الجديدة في نظام التشغيل iPadOS 14، مثل: ميزات الواقع المعزز الجديدة، والتحسينات التي أدخلت على أداة إدارة كلمات مرور Keychain، وبصورة عامة من المتوقع أن تواصل آبل تركيزها على تحسين أداء جهاز آيباد اللوحي لتعزيز إنتاجية المستخدمين، من خلال العديد من الميزات الجديدة.

3- المزيد من الميزات في ساعاتها الذكية:

على مدار السنوات السابقة ركزت آبل على جعل ساعتها الذكية (Apple Watch) جهازًا يركز على اللياقة البدنية والصحة، ومن المتوقع أن تستمر هكذا مع الإصدار الجديد من نظام التشغيل (watchOS 7)، وذلك من خلال تضمين مجموعة متنوعة من التحسينات والميزات الجديدة، مثل: الميزات الصحية الجديدة، ووضع الأطفال، ووضع النوم، وغيرها.

4- نظام التشغيل ( macOS 10.16 ):



ستعلن آبل خلال المؤتمر أيضًا عن نظام macOS 10.16، الذي سيكون بمثابة متابعة لنظام (macOS Catalina 10.15) السابق، ومن المتوقع أن تكون أبرز ميزاته تطبيق الرسائل الجديد، حيث أشارت التقارير إلى أن آبل ستجلب تطبيق الرسائل نفسه الموجود في نظامي التشغيل iOS و iPadOS إلى أجهزة ماك.

من المحتمل أن يكون لدى آبل تطبيقات جديدة أخرى لنظام التشغيل ماك أوإس ستعلن عنها هذا العام أيضًا، أو ربما تحسينات على تطبيقات Catalyst الحالية مثل: Podcasts أو Apple News.

5- حاسوب iMac معاد تصميمه:

أشارت العديد من التقارير أيضًا إلى أن آبل ستقدم حاسوب iMac بتصميم جديد هذا العام ضمن المؤتمر، حيث من المتوقع أن يكون الحاسوب الجديد بحافات أنحف، وبقياس 23 بوصة، بالإضافة إلى وحدات معالجة الرسوميات Navi الجديدة من آبل.

6- الإعلان عن الانتقال إلى معالجات ARM:

من المتوقع أن تؤكد آبل رسميًا خططها للتحول إلى استخدام معالجات ARM المخصصة في الحواسيب المكتبية والمحمولة، كما أفادت تقارير أن شركة آبل تقوم بإعداد معالج ARM مخصص يحتوي على 12 نواة لدمجه في حواسيبها القادمة.