كيفية حفظ رمز ملف تعريف سناب شات ومسحه ضوئيًا بطريقتين مختلفتين

من السهل مشاركة (Snapcode) الخاص بك مع الأصدقاء في منصة سناب شات وكذلك مسح رموز الآخرين وإضافتها إلى قائمة أصدقائك، كما يعد مسح (Snapcode) من شاشة الكاميرا هو الخيار الأسهل، ومع ذلك يمكنك مسح (Snapcode) من الكاميرا الخاصة بك إذا قمت بحفظ رمزك الخاص أو كان لديك صديق يرسل رمزه إليك، وبمجرد حفظه في مكتبة الصور لديك، يمكنك استخدام خيار التحميل لإضافة صديق باستخدام (Snapcode) أو السماح للآخرين بإضافة الصديق نفسه.

كيفية العثور على (Snapcode) وحفظه:

افتح تطبيق سناب شات.

اضغط على رمز ملف التعريف لديك في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة.

اضغط على (Snapcode) في الجزء العلوي من شاشة الملف الشخصي.

ستظهر نافذة منبثقة، انقر على (حفظ رمز Snapcode) لحفظ صورة.

إذا كنت تريد حفظ (Snapcode) الخاص بأحد الأصدقاء، فانتقل إلى سجل الدردشة.

اضغط على أيقونة ملفه الشخصي في أعلى الزاوية اليسرى.

انقر على النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى لفتح القائمة.

انقر فوق (Share Snapcode).

أرسل اسم المستخدم هذا إلى صديق آخر في سناب شات (في الوقت الحالي).

كيفية مسح (Snapcode) من قائمة الكاميرا:

إذا أرسل صديق لك رسالة نصية أو شاركها عن طريق البلوتوث أو أرسل لك صورة من (Snapcode)، احفظها في ألبوم الكاميرا.

افتح تطبيق سناب شات واضغط على رمز ملف التعريف لديك الموجود في أعلى الزاوية اليسرى من شاشة الكاميرا.

حدد رمز الترس في أعلى الزاوية اليمنى للوصول إلى إعدادات سناب شات لديك.

حدد (Snapcode).

اختر (مسح) من (Camera Roll).

حدد موقع (Snapcode) وحدده في قائمة الكاميرا لمسحه ضوئيًا.

عند الانتهاء، سيتحول (Snapcode) إلى أيقونة الشبح، وستمنحك النافذة المنبثقة خيار لإضافة الشخص كصديق.

كيفية مسح (Snapcode) من شاشة الكاميرا: