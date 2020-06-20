كيفية تعطيل المساعد الصوتي Bixby في هواتف سامسونج

قدمت شركة سامسونج مساعدها الصوتي Bixby منذ إطلاق هاتف (Samsung S8)، وبغض النظر عن مزايا المساعد الصوتي اللامعة والمثيرة، إلا أنه لا يزال غير مكتمل الأركان، وبالتالي يبحث العديد من الأشخاص عن بعض الطرق الفعالة لتعطيله.

لماذا يحتاج مستخدم سامسونج لتعطيل Bixby؟

تتلخص الأسباب الشائعة في:

يتم تنشيط صوت مساعد سامسونج الصوتي تلقائيًا في (Galaxy Note 10 و S20) من خلال الضغط على زر الطاقة لفترة معينة.

لا يحب الجميع استخدام المساعد الصوتي الخاص بشركة سامسونج حيث يجدون صعوبة في استخدامه.

على الرغم من أن Bixby لديه بعض المزايا الرائعة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن ( Siri و Alexa و Google Assistant ).

كيفية تعطيل المساعد الصوتي Bixby:

يمكنك تعطيل مساعد سامسونج الصوتي باستخدام عدة طرق، نذكر منها:

تعطيل زر Bixby:

الطريقة الأولى لتعطيل المساعد الصوتي هي من خلال تعطيل (زر Bixby). ففي سلسلة (Galaxy Note و S10 و S20)، جعلت سامسونج زر الطاقة مدمجًا مع (زر Bixby)، لذلك، من السهل إيقاف تشغيل المساعد الصوتي.

من شاشتك الرئيسية، حرك شريط الإشعارات لأسفل.

في الخطوة التالية من الإعدادات السريعة، انقر فوق الزر (Power Menu).

بمجرد فتح قائمة الطاقة، ابحث عن إعدادات المفتاح الجانبي وانقر على علامة التبويب. أو يمكنك الضغط مع الاستمرار على المفتاح الجانبي للجهاز لفتح إعدادات المفتاح الجانبي.

أوقف تشغيل القائمة تحت خيار الضغط مع الاستمرار عن طريق تبديلها، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق إجراء تغييرات في إعدادات الضغط المزدوج، كما يمكن أن يؤدي الضغط على زر الطاقة لفترة أطول إلى تشغيل الكاميرا السريعة أو فتح التطبيق.

إذا قمت بتحديد تطبيق مفتوح، فاضغط على زر الترس لاختيار تطبيق يمكن فتحه بضغطة مزدوجة.

إزالة (Bixby Home) من الشاشة الرئيسية:

طريقة أخرى رائعة لتعطيل مساعد سامسونج الصوتي وهي إزالة (Bixby Home) وهو موجود على الجانب الأيسر من الشاشة الرئيسية، ولن يستغرق الأمر سوى 10 ثوانٍ لتعطيل المساعد الصوتي.

انقر على أي مساحة في شاشة هاتفك المحمول، أو يمكنك ضم الأصابع معًا حتى تظهر المعاينة على الشاشة.

انتقل إلى اليمين في شاشتك الرئيسية للوصول إلى اللوحة الرئيسية في (Bixby home).

قم بتعطيل زر (Bixby Home) عن طريق النقر فوق زر التبديل بجواره.

تعطيل إجراءات Bixby:

يمكن أن يؤدي تعطيل إجراءات مساعد سامسونج الصوتي إلى إيقاف تشغيله تمامًا ولن تعمل ميزاته على أي حال.