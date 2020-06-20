حتى مع إعادة فتح المتاجر في أجزاء كثيرة من البلدان، لا يزال التسوق عبر الإنترنت يشهد ارتفاعًا أكثر من أي وقت مضى، وهذا يشمل استخدام مواقع جديدة أقامتها الشركات الصغيرة التي تحاول جاهدةً البقاء خلال هذه الأوقات الاقتصادية الخطرة.

يحذر الخبراء من أن مجرمي الإنترنت يتدفقون على مواقع التجارة الإلكترونية أيضًا، حيث تشمل جرائمهم المفضلة فتح حسابات وهمية في مواقع البيع بالتجزئة واختطاف حسابات حقيقية من خلال سرقة الهوية.

قفزت عمليات الاستيلاء على الحسابات 72 في المئة عام 2019 حيث وصلت إلى 13 مليون حالة، ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن شركة الأمن (javelin)، التي تتعقب الجرائم المالية، بلغت الخسائر من الاحتيال على المستهلكين في الولايات المتحدة 16.9 مليار دولار في 2019، حيث دفع المستهلكون 3.5 مليار دولار من إجمالي المدفوعات.

كيفية التسوق عبر الإنترنت بأمان أثناء الوباء.

اعتني بالأساسيات:

تأكد من تحديث كل من الحاسب والهاتف المحمول وبرامج مكافحة الفيروسات، حيث يمكن لهذه الأمور أن تقطع شوطًا طويلًا نحو منع جميع أنواع التهديدات عبر الإنترنت كما سيؤدي تعيين كلمات مرور جيدة، أو الأفضل من ذلك استخدام مدير كلمات المرور، إلى منع الكثير من المشكلات أيضًا، كما يمكنك تمكين المصادقة الثنائية التي تضيف طبقة أخرى من الحماية.

التزم بمواقع الويب ذات السمعة الطيبة:

يمتلك بائعو التجزئة الكبار حماية أكبر للبيانات من بائعي التجزئة الصغار، على الرغم من بائعو التجزئة الكبار يتعرضون لحملات أكثر من البقية.

استخدم الدفع النقدي أو تطبيق الدفع مع المتاجر المحلية:

يمكنك استخدام موقع الويب الخاص بمطعمك المفضل لطلب وجباتك الخارجية، ولكن من الآمن أن تدفع بعد ذلك شخصيًا، ضع في اعتبارك استخدام النقد أو خدمة مثل (Apple Pay)، حيث لا يتعامل بائع التجزئة مع معلومات بطاقتك الائتمانية على الإطلاق.

لا تأخذ طعم التصيّد:

أبلغ الباحثون عن ارتفاعات كبيرة في رسائل البريد الإلكتروني التصيدية تحت عنوان الفيروسات التاجية، لذلك لا تنقر على الروابط أو تفتح المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني من أشخاص لا تعرفهم، ولا تدخل أبدًا بياناتك المصرفية أو بيانات الاعتماد الأخرى في موقع ويب وصلت إليه باتباع رابط من رسالة بريد إلكتروني، هذه هي الطرق التي تحدث بها الغالبية العظمى من عمليات الاستيلاء على الحسابات، وبدلاً من ذلك افتح علامة تبويب متصفح جديدة وأدخل عنوان (URL) للموقع يدويًا أو عن طريق البحث على الويب.

احتفظ بالتسوق في بطاقة ائتمان واحدة أو اثنتين:

هذه الخطوة تجعل من السهل اكتشاف الاحتيال، والأفضل من ذلك، استخدم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، مثل (Apple Pay أو Google Pay)، كلما أمكن ذلك، بدلاً من استخدام رقم بطاقتك الائتمانية الفعلي، تستخدم هذه الخدمات رموزًا آمنة لا قيمة لها إذا سُرقت.

لا تخلط بين العمل والمتعة:

إذا كنت ستستخدم جهاز حاسب للعمل أو الحسابات المالية التي تستخدمها للتسوق، فقم بإعداد حسابات منفصلة للتسوق، حيث يساعد ذلك على منع أي إضافات أو نصوص برمجية ضارة متعلقة بالتسوق قد تقوم بتنزيلها عن طريق الخطأ من الحصول على معلوماتك المتعلقة بالعمل، يمكنك حتى استخدام متصفحين مختلفين تمامًا.