كيفية استخدام الاختصارات في نظام iOS

يعتبر تطبيق الاختصارات (Shortcuts) في نظام iOS أداة أتمتة قوية يمكن أن تساعدك على تحسين حياتك وتوفير الكثير من الوقت في المهام اليومية.

ما هي الاختصارات؟

تسمح لك الاختصارات في نظام iOS بإنشاء برنامج نصي يقوم بتشغيل عدد من المهام تلقائيًا بمجرد سؤال سيري أو الضغط على زر، على سبيل المثال، إذا قلت: “مرحبًا سيري، حان وقت العمل”، فسيتم تشغيل النص البرمجي لوقت العمل، حيث سيتم تشغيل وضع (عدم الإزعاج) حتى الخامسة مساءً.

كما يمكن أيضًا تعيين الاختصارات بحيث يتم تشغيلها بناءً على معايير معينة بدلاً من الضغط على زر أو من خلال سيري.

هذه أمثلة بسيطة جدًا لما يمكن أن تفعله الاختصارات، حيث يمكن أن تستغرق البرامج النصية الأكثر تعقيدًا عشرات الخطوات ويمكن استخدامها للقيام بأشياء مثل إنشاء رمز (QR) قابل للمشاركة لشبكة الواي فاي أو أتمتة روتينك الصباحي بالكامل، وإذا كنت مهتمًا بمعرفة كيفية إنشاء اختصاراتك الخاصة، فإن دليل مستخدم الاختصارات لنظام iOS الشامل من آبل هو مكان رائع للبدء.

أين تجد الاختصارات في نظام iOS؟

لحسن الحظ، ليس عليك بناء اختصارات بنفسك، حيث يحتوي تطبيق الاختصارات على صفحة المعرض، كما حددت آبل عددًا من الاختصارات المعدة مسبقًا. كما أن بعض المواقع تعتبر أيضًا أماكن رائعة للعثور على اختصارات قوية ومفيدة، على سبيل المثال، (subreddit Shortcut).

لذا ابدأ بالتفكير في مهامك اليومية التي ستوفر لك الوقت إذا تم ضبط هاتفك العامل بنظام iOS للقيام بها تلقائيًا.