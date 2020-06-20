كل ما تريد معرفته عن تطبيق Photoshop Camera الجديد من أدوبي

أطلقت شركة (أدوبي) Adobe تطبيقًا جديدًا للهواتف الذكية لتحرير الصور يُسمى (فوتوشوب كاميرا) Photoshop Camera يعتمد في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويحتوي على العديد من الفلاتر الجذابة والتأثيرات واقتراحات للتحرير التلقائي يمكنها أن تغير صورك إلى الأفضل.

والتطبيق موجه بشكل أساسي للمستخدمين الذي لا يرغبون في إجراء تعديلات عديدة على صورهم، بل يريدون تطبيقًا يقدم تأثيرات مباشرة وجاهزة بأقل عدد من الخطوات لمشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

إليك كل ما تريد معرفته عن تطبيق Photoshop Camera من أدوبي:

ما هو تطبيق Photoshop Camera وكيف يعمل؟

يقدم تطبيق (فوتوشوب كاميرا) Photoshop Camera بعض الميزات التي يوفرها تطبيق فوتوشوب الأساسي، مثل: تحرير الصور، وتعديل التباين، والتعرض للضوء، وغير ذلك، ولكن الغاية الأساسية من التطبيق هي التقاط الصور وتحريرها فوريًا ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إذا كنت تريد إجراء تعديلات تلقائية، فيمكنك استخدام خيار التحرير التلقائي الذي يقوم بتطبيق التغييرات التي اخترتها سابقًا بشكل تلقائي نيابة عنك، مع الإشارة أن التطبيق يتعامل فقط مع الصور ولا يمكنه تسجيل مقاطع الفيديو أو تحريرها.

وتتيح لك بعض الفلاتر تحديد السماء خلف الصورة واستبدال الغيوم والقمر بها، ويمكن لأحدها إضافة تأثير مستوحى من مسلسل الخيال العلمي (المرآة السوداء) Black Mirror، وهناك فلتر يجعل المستخدم يبدو وكأنه أحد شخصيات الكتب الهزلية.

بمجرد فتح التطبيق ستجد ستة تبويبات رئيسية، معظمها تحتوي على مجموعة من الفلاتر المختلفة التي يمكنك الاختيار من بينها، كما تعتزم الشركة إضافة المزيد من الفلاتر بمرور الوقت، حيث سيأتي بعضها بالشراكة مع الفنانين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هي الهواتف الذكية المتوافقة مع التطبيق:

في الوقت الحالي، نجد أن هنالك طرازات قليلة من الهواتف التي تُشغل التطبيق خاصة لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، حيث يجب أن يعمل الهاتف بإصدار أندرويد 9 أو إصدار أحدث، كما تتضمن الهواتف المدعومة طرازات Pixel 3 وPixel 4 من جوجل، وهواتف جالاكسي من سامسونج ابتداءً من طراز (جالاكسي إس 9) وأي إصدار أحدث، بالإضافة إلى هاتف OnePlus 6 أو أي أصدار أحدث.



كما يدعم التطبيق الهواتف التي تعمل بإصدار نظام التشغيل iOS12 أو iOS13، كما تتضمن الهواتف المدعومة طراز iPhone 6S أو أي طراز أحدث بالإضافة لهاتف iPhone SE الجديد.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.