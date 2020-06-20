صندوق الثروة السعودي يستثمر في العملاقة الهندية Jio

أوضح التكتل الهندي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، سيشتري مقابل 1.49 مليار دولار حصة 2.32 في المئة في (Jio Platforms)، ذراع التكنولوجيا الرقمية لمجموعة (ريلاينس إندستريز) Reliance Industries للملياردير الهندي (موكيش أمباني) Mukesh Ambani.

وتعني الصفقة مع صندوق الثروة السيادية السعودي أن ريلاينس إندستريز باعت الآن 24.7 في المئة من (Jio Platforms)، وجمعت ما يزيد قليلاً عن 15 مليار دولار من المستثمرين، مثل فيسبوك.

وكانت فيسبوك قد أعلنت عن استثمارها مبلغ 5.67 مليارات دولار في (Jio Platforms)، مما يشكل أكبر استثمار للشبكة الاجتماعية في الهند حتى الآن، وضخت فيسبوك مليارات الدولارات للحصول على حصة تبلغ 9.99 في المئة من الشركة، مما يمنح شركة وادي السيليكون موطئ قدم رئيسي في أحد أسرع أسواق الإنترنت نموًا في العالم.

وقالت ريلاينس إندستريز في بيان: إن هذا الاستثمار يمنح (Jio Platforms) – التي تضم مشروع الاتصالات (Jio Infocomm) وخدمة بث الموسيقى (JioSaavn) وخدمة البث التلفزيوني المباشر بحسب الطلب (JioTV) وتطبيق المدفوعات (JioMoney) – قيمة مؤسساتية تبلغ 5.16 تريليولانات روبية.

فيما قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، (ياسر الرميان) Yasir Al-Rumayyan، في بيان: نحن نعتقد أن إمكانات الاقتصاد الرقمي الهندي مثيرة للغاية وتوفر (Jio Platforms) لنا فرصة ممتازة للوصول إلى هذا النمو، كما سيمكننا هذا الاستثمار من تحقيق عوائد تجارية طويلة الأجل لصالح الاقتصاد السعودي ومواطني بلدنا.

وتمتلك (Jio Platforms) العديد من الخدمات تحت مظلتها، من ضمنها (ريلاينس جيو) Reliance Jio، وهي شبكة الهاتف المحمول التي سجلت ما يقرب من 390 مليون مشترك منذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات ونصف، لتصبح الشركة الأولى في الهند من حيث الإيرادات وقاعدة المشتركين.

وغيرت شركة ريلاينس إندستريز قطاع الاتصالات في البلاد من خلال إطلاق (Jio Infocomm) في أواخر عام 2016 ببيانات مخفضة السعر، حيث أجبرت (Jio Infocomm) العديد من المنافسين على ترك العمل وقادت الاندماج في هذا القطاع.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أكثر من 300 مليار دولار في الأصول، 7.7 مليارات دولار في الأسهم العالمية في الربع الأول، وكان الصندوق مهتمًا بالتكنولوجيا ولديه حصص في شركة (أوبر) Uber وخصص 45 مليار دولار لصندوق رؤية (سوفت بانك) SoftBank.

ولطالما روج أمباني لشركة (Jio Infocomm) كشركة تقنية بدلاً من مشغل اتصالات تقليدي، ووفقًا للشركة، فإن صفقات (Jio Platforms)، إلى جانب بيع أسهم بقيمة 7 مليارات دولار، ستساعد ريلاينس إندستريز في تحقيق هدفها المتمثل في سداد صافي ديون بقيمة 21.4 مليار دولار بحلول نهاية العام.