صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف الذكاء الاصطناعي مع خصم 95%

- الحزمة الشاملة لاحتراف الذكاء الاصطناعي The Ultimate Artificial Intelligence Scientist Certification Bundle.
- عدد الدورات: 4.
- عدد الدروس: 670.
- المدة: 87 ساعة.
- زاد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي خلال الفترة الأخيرة في العديد من المجالات؛ ابتداءً من المجال الطبي، وتطوير الروبوتات، والاستشعار عن بُعد، وصناعة السينما، وحتى في أجهزة الصراف الآلي، والتسويق، لذلك زاد معدل الطلب الوظيفي عليها في الفترة الأخيرة.
- ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وكيفية استخدام لغات البرمجة مثل: (بايثون) Python، و R لإنشاء نماذج تعلم آلي قوية، وكيفية استخدامها لحل أي مشكلة.
- تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية إتقان خوارزميات التعلم العميق وتقنياته المتطورة مع أمثلة واقعية، وكذلك التعرف على آلية عمل الشبكات العصبية التلافيفية (CNN).
- كما تضم دورة تدريبية كاملة حول لغة البرمجة (بايثون) Python، وكيفية استخدامها في التعامل مع البيانات، واستخدام مكتبة Matplotlib لإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة، والمخططات الثلاثية الأبعاد. ودورة أخرى حول (الرؤية الحاسوبية) Computer Vision وكيفية معالجة الصور ومقاطع الفيديو.
- ويوجد دورة أخرى حول كيفية استخدام (TensorFlow) لمعالجة البيانات بشكل أكثر فعالية لبناء نماذج تنبؤية دقيقة، وفهم آلية عمل الشبكات العصبية المتكررة (RNN) كيفية تنفيذها في Tensorflow 2.0.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
799 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 34.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Machine Learning A-Z
- Deep Learning A-Z
- Python A-Z
- Tensorflow 2.0: A Complete Guide on the Brand New Tensorflow
الحصول على الصفقة: من هنا.