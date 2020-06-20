حاسوب سامسونج +Galaxy Tab S7 قادم مع بطارية بسعة هائلة

كشفت تسريبات سابقة بأن شركة سامسونج تعتزم إطلاق طرازين من حاسوبها اللوحي المرتقب (جالاكسي تاب إس7) Galaxy Tab S7، وهما: (جالاكسي تاب إس7)، و(جالاكسي تاب إس7 بلس) اللذان يُتوقع الإعلان عنهما مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل مع المنتجات الأخرى المرتقبة.

وكشفت تسريبات سابقة أيضًا بأن الشركة الكورية تستعد لعقد حدثها الخاص بالإعلان عن هواتف (جالاكسي نوت20) Galaxy Note20 في 5 آب/ أغسطس 2020، وفي الحدث ذاته، يُتوقع أن تعلن الشركة عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold، ونسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip.

واليوم، حصل حاسوب (جالاكسي تاب إس7 بلس) على الترخيص الخاص ببطاريته الذي أكد أن سعتها ستبلغ 10,090 ميلي أمبير/ الساعة. كما كشفت الصور الخاصة بالتصميم بأن الحاسوب سيقدم تصميمًا شبيهًا بحاسوب العام الماضي (جالاكسي تاب إس6)، مثل الكاميرا الخلفية المزدوجة، والمكان الخاص بالقلم الإلكتروني (إس-بن) S-Pen.

ويُتوقع أن يكون الفرق الأساسي بين (جالاكسي تاب إس7) و(جالاكسي تاب إس7 بلس) في الحجم، إذ يُشاع أن الأول سيقدم شاشة من نوع OLED بقياس 11 بوصة، والآخر سيقدم شاشة بقياس 12.3 أو 12.4 بوصة. كما يُتوقع أن تدعم شاشة كلا الحاسوبين معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز، كما يُتوقع أن يكون المعالج من نوع سنابدراجون 865 مع دعم شبكات الجيل الخامس.

أما عن الاختلافات الأخرى بين الطرازين، فيُتوقع أن تكون في حجم ذاكرة الوصول العشوائي، وفي سعة البطارية، إذ كشفت تسريبات سابقة بأن بطارية (جالاكسي تاب إس7) ستكون بسعة 7,760 ميلي أمبير/ الساعة.