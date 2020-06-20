جوجل تُنهي خدمة إرسال الصور المطبوعة

أفاد موقع (درويد لايف) Droid Life بأن شركة جوجل أنهت برنامجها التجريبي الخاص بخدمتها التي كانت ترسل للمستخدمين صورًا مطبوعةً مختارة باستخدام خوارزمية خاصة من مكتبات خدمة الصور التابعة لها Google Photos.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أطلقت الخدمة في الولايات المتحدة في شهر شباط/ فبراير الماضي مع رسم شهري قدره 7.99 دولارات أمريكية مقابل إرسال 10 مطبوعات بطول 6 بوصات وعرض 4 بوصات من الصور التي التُقطت خلال الثلاثين يومًا الماضية.

وسمحت خدمة الطباعة للمستخدمين باختيار السمات التي يجب أن تُعطى الأولوية في اختيار الصور المطبوعة، مثل اختيار الصور التي تحوي الأشخاص والحيوانات الأليفة، أو المناظر الطبيعية، أو غير ذلك. كما تسمح الخدمة للمستخدمين بتحرير الصور المُحددة قبل طباعتها.

ووفقًا لموقع Droid Life، فقد أرسلت جوجل إلى مشتركي الخدمة رسالة تُعلمهم بأن الخدمة لن تكون متاحةً بعد 30 حزيران/ يونيو الجاري.

وقالت الشركة في رسالتها: “نشكرك على تعليقاتك القيمة خلال الأشهر القليلة الماضية. لقد زودتنا بالكثير من المعلومات المفيدة عن كيفية تطوير هذه الميزة، التي نأمل في إتاحتها على نطاق أوسع. يرجى إبقاء عينيك مفتوحة للتحديثات المستقبلية”.

وليس من الواضح متى أو ما إذا كانت جوجل ستعيد إطلاق هذه الخدمة على نطاق أوسع في المستقبل، أو إذا قد عُلِّقت إلى أجل غير مسمى.