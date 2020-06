تسلا تؤجل حدث الكشف عن بطارية “المليون ميل” الثورية

قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية (تسلا) Tesla (إيلون ماسك) اليوم السبت: إن حدث الشركة المرتقب المسمى (يوم البطارية) Battery Day سيؤجل مرة أخرى.

وقال ماسك في تغريدة: إن (يوم البطارية) واجتماع المساهمين الذي كان مقررًا في 7 تموز/ يوليو المقبل – سيؤجلان، على أن يُعلن عن الموعد الجديد بعد الأسبوع الذي سيكون فيه يوم الاستقلال في الولايات المتحدة، والذي يصادف 4 تموز/ يوليو.

Probably good to combine them, since they are converging in time. I’m hopeful we can announce a date after the July 4th week.

