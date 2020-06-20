المملكة المتحدة تستخدم منصة آبل وجوجل لتتبع كورونا

قررت المملكة المتحدة التخلي عن الطريقة التي يعمل بها تطبيق تتبع فيروس كورونا المستجد الحالي الخاص بها والتحول إلى نموذج يعتمد على التكنولوجيا التي تقدمها آبل وجوجل، مما يمثل تحولًا كبيرًا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الخبر لأول مرة، وأكده وزير الصحة البريطاني (مات هانكوك) Matt Hancock في وقت لاحق.

وقال هانكوك: لقد اتفقنا على توحيد الجهود مع آبل وجوجل لجمع أفضل الأجزاء من كلا النظامين معًا، واعترف هانكوك بأن سبب التحول إلى النموذج الذي يعتمد على التكنولوجيا التي تقدمها آبل وجوجل يتعلق بحاجز تقني.

وأضاف “وجدنا أن تطبيقنا يعمل بشكل جيد على أجهزة أندرويد، لكن نظام آبل يمنع استخدام أجهزة آيفون بشكل فعال للتتبع ما لم تكن تستخدم تقنية آبل الخاصة”.

وشرعت (NHSX) التابعة لحكومة المملكة المتحدة، وهي ذراع الابتكار للخدمة الصحية الوطنية، في البداية في بناء تطبيق خاص بها دون مساعدة عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.

وأعلنت آبل وجوجل – بعد وقت قصير من بدء المملكة المتحدة في تطوير تطبيقها – عن منتجهما الخاص، وقال هانكوك منذ الإعلان: إن المملكة المتحدة تعمل على نسختين من التطبيق.

وأوضح هانكوك في أحدث بيان: “لن يعمل تطبيقنا لأن آبل لن تغير نظامها، ويمكن لتطبيقنا قياس المسافة، لكن تطبيق آبل لا يمكنه قياس المسافة بشكل جيد بما يكفي للمعيار الذي نحن راضون عنه”.

وتريد المملكة المتحدة الآن الجمع بين خوارزمية (NHSX) والعمل الذي قامت به فيما يتعلق بحسابات المسافة مع آبل وجوجل لتقديم حل جديد.

وصممت منصة آبل وجوجل لمنح المواطنين مزيدًا من الخصوصية، لكنها لا تمنح علماء الأوبئة إمكانية الوصول إلى أكبر قدر من البيانات.

وتحولت ألمانيا وإيطاليا والدنمارك أيضًا من ما يسمى بالنهج المركزي الذي يرى معالجة البيانات على خادم تسيطر عليه الدولة إلى نهج آبل وجوجل غير المركزي، حيث تتم معالجة البيانات على الهاتف نفسه، مما يحد من تدخلات الخصوصية.