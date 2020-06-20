أسرع طريقة لمشاركة كلمة مرور الواي فاي في نظام iOS

قد تكون مشاركة كلمة مرور شبكة (الواي فاي) Wi-Fi مع أي ضيف يزورك في منزلك أمرًا صعبًا، فقد لا تستطيع العثور على كلمة المرور المعقدة التي تأتي مع جهاز التوجيه الخاص بك، أو تريد أن تُشارك الشبكة مع هذا الضيف ولكنك لا تريده أن يعرف كلمة المرور الخاصة بك.

لحسن الحظ؛ تقدم آبل في أحدث إصدار من نظام تشغيل هواتف آيفون iOS 13 ميزة تتيح لك مشاركة كلمة سر شبكة الواي فاي الخاصة بك مع الآخرين بسهولة ودون اطلاعهم عليها.

أولًا؛ قبل البدء يجب مراعاة ما يلي:

1- تأكد من تثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل في جهازك سواء كان آيفون أو آيباد، ويمكنك التأكد من هذا الأمر عن طريق الانتقال إلى (الإعدادات)، وضمن قسم (عام) اضغط على خيار(Software Update) للتحقق من وجود تحديث للنظام.

2- شغّل الواي فاي و(البلوتوث) Bluetooth في جهازك وجهاز الشخص الآخر، وفي حالة تشغيل ميزة (نقطة اتصال شخصية) Personal Hotspot في أي من الجهازين، احرص على إيقاف تشغيلها.

3- أبقِ جهاز الشخص الآخر قريبًا منك، وضمن نطاق البلوتوث والواي فاي .

في المرة التالية التي يسألك فيها شخص ما هل بإمكانه الاتصال بشبكة الواي فاي الخاصة بك، إليك ما يجب أن تفعله:

افتح قفل جهازك سواء كان هاتف آيفون أو جهاز آيباد وتأكد من اتصاله بشبكة الواي فاي التي تريد مشاركتها.

اطلب من صديقك أو الضيف الانتقال إلى إعداد (الواي فاي) في جهازه، وتحديد اسم شبكة الواي فاي الخاصة بك.

ستظهر لك رسالة في جهازك تسألك “هل تريد مشاركة كلمة مرور شبكة الواي فاي الخاصة بك”، اضغط على خيار (مشاركة كلمة السر) Share Password.

اضغط على (تم) Done.

بهذه الطريقة ستُحفظ كلمة المرور شبكة الواي فاي الخاصة بك في أجهزة ضيوفك حيث يمكنهم الاتصال بالشبكة بسرعة ودون الحاجة إلى إعطائهم حرفًا أو رقمًا واحدًا من كلمة السر، كما أنهم لن يستطيعوا رؤية كلمة المرور الفعلية الخاصة بشبكتك أبدًا، وهو أمر مفيد خاصةً إذا كنت ستعيد استخدام كلمة المرور نفسها في أماكن أخرى.