هواوي تعلن رسميًا عن Enjoy 20 Pro بسعر اقتصادي

أعلنت شركة هواوي اليوم الجمعة رسميًا عن هاتفها الذكي (إنجوي 20 برو) Enjoy 20 Pro، وذلك بعد العديد من التسريبات.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع Mediatek MT6873 الذي يُعرف أيضًا باسم آخر هو Dimensity 800، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 10.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10، وهو يقدم شاشة بقياس 6.5 بوصات بدقة +FHD، ومعدل تحديث 90 هرتزًا، بالإضافة إلى قطع للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 16 ميجابكسل. وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واطًا، كما يحتوي حساس بصمة على جانبه، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والفضي.

ويتوفر خيار 6 جيجابايت من (إنجوي 20 برو) في الصين اعتبارًا من 24 حزيران/ يونيو الجاري بسعر يعادل 280 دولارًا أمريكيًا، أما خيار 8 جيجابايت فيتوفر بسعر يعادل 320 دولارًا أمريكيًا. ولا معلومات عن موعد توفره في الأسواق العالمية.