كل ما تريد معرفته عن تطبيق FaceApp لتغيير ملامح الوجه

يتيح لك تطبيق (فيس آب) FaceApp إمكانية تعديل صورك الشخصية الخاصة أو صور أصدقائك أو أفراد عائلتك لتبدو أكبر سنًا أو للتخلص من تجاعيد الوجه، عن طريق تغيير ملامح الوجه باستخدام الشبكات العصبونية والذكاء الاصطناعي، فما هو تطبيق FaceApp وكيف يعمل، وهل هناك أي مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية يجب على المستخدم الانتباه لها قبل استخدام التطبيق؟

إليك كل ما تريد معرفته عن تطبيق FaceApp لتعديل ملامح الوجه وتحريرها:

ما هو تطبيق FaceApp وكيف يعمل؟

تطبيق FaceApp هو تطبيق لتعديل الصور الشخصية وتحريرها يستخدم الذكاء الاصطناعي في تغيير ملامح الوجه وتحويل الصور لرسم ابتسامة على الوجوه، أو تحويل الشباب ليبدو أكبر سنًا أو تغيير صورة الكِبار لتبدو أصغر سنًا.

بالإضافة إلى إضافة فلاتر وتأثيرات أخرى على الصور، يمكن للتطبيق استخدام صور من مكتبتك أو يمكنك التقاط صور من خلال التطبيق، كما يمكنك السماح للتطبيق بفحص مكتبة الصور في هاتفك وسحب الصور التي تحتوي على الوجه فقط.

يستخدم التطبيق تقنيات في الخوادم الخاصة به لمعالجة صورك وإضافة الفلاتر إليها، وهذا يعني أن الصور التي تريد تعديلها تُحمل على خوادم التطبيق أولًا لإجراء المعالجة المطلوبة ومن ثم إظهار النتيجة النهائية لك.

كيفية يمكنك استخدام التطبيق:

يتيح تطبيق FaceApp واجهة مستخدم سهلة وبسيطة، تسمح لك بتحرير كل من الصور الشخصية الجديدة التي اُلتقطت بكاميرا الهاتف، أو الصور القديمة الموجودة بالفعل في مكتبة الصور الخاصة بك.

بمجرد فتح الشاشة الرئيسية للتطبيق، سيكون لديك خياران، إما اختيار صورة من مكتبة الصور في هاتفك من خلال الضغط على خيار (كل الصور) أسفل الشاشة وتحديد الصورة التي تريد إجراء التعديل عليها، أو التقاط صورة جديدة باستخدام كاميرا الهاتف.

ستبدأ الصورة التي تحددها بفلتر يسمى (الأصل)، ولكن يمكنك التمرير إلى الجهة اليمنى من الشاشة لإظهار مجموعة متنوعة من القوائم الفرعية التي يمكنك الاختيار من بينها، والتي تشمل: mpression, Smiles, Beards, Gender, Hair Styles, Hair Colors, Age, Sizes, Glasses, Morphing and Makeup .

ضمن هذه القوائم الفرعية، ستجد مجموعة متنوعة من الفلاتر التي يمكنك دمجها في صورتك، مثل: تغيير لون اللحية، كما يمكنك الضغط على علامة التبويب (العمر) لتعديل الصورة بإضافة التجاعيد للصورة الخاصة بك لتبدو أكبر عمرًا.

إذا قمت بالتمرير إلى الجهة اليسرى من الشاشة ستجد أيضًا خيارات لتحرير الصورة، مثل: دمج جميع الصور التي حررتها في صورة واحدة، ثم الضغط على زر الحفظ في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة لحفظ الصورة في هاتفك، ستتاح لك بعد ذلك خيار مشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أو عبر تطبيقات الدردشة، مثل: واتساب.

هل يهدد التطبيق خصوصية المستخدمين؟

يقول نيكولاوس كريسيدوس، الخبير الأمني في شركة Avast: ” لا أرى أي علامة تدل على تهديد التطبيق لخصوصية المستخدمين بطرق غير طبيعية، ففي حين أن التطبيق يعمل على جمع البيانات والصور لأن هذا نموذج عمله، إلا أن هذا النوع من المخاطر موجود بالفعل في العديد من التطبيقات الأخرى التي يستخدمها الأشخاص في أجهزتهم والتي تتطلب الوصول إلى بيانات محددة مثل: الموقع والكاميرا والميكرفون لإكمال عملها”.

أما الشركة المطورة للتطبيق فقد ذكرت: “أنها تحذف الصور من خوادمها في غضون 48 ساعة، كما أن جميع ميزات التطبيق متوفرة للاستخدام بدون تسجيل الدخول، ونتيجة لذلك فإن 99% من المستخدمين لا يسجلون الدخول؛ ومن ثم لا يمكننا الوصول إلى أي بيانات يمكن أن تحدد هوية شخص ما”.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.