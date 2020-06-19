صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف مهارات الحوسبة السحابية مع خصم 98%

- الحزمة الكاملة لاحتراف الحوسبة السحابية The Complete 2020 Cloud Certification Training Bundle.
- عدد الدورات: 12.
- المدة: 73 ساعة.
- تعتبر الحوسبة السحابية من المجالات السريعة النمو خلال الفترة الأخيرة، بسبب توجه الشركات إلى الاعتماد عليها للتكيف مع التحول الرقمي الذي نشهده حاليًا، لذلك تشير العديد من التقارير وآراء محللي الصناعة إلى أنها ستعيد تشكيل قطاع التكنولوجيا خلال الأعوام القليلة المقبلة، بسبب تسارع العديد من الشركات، والمؤسسات إلى الاستفادة منها؛ لكسب ميزة تنافسية في السوق.
- وعلى الصعيد العالمي؛ هناك 4 شهادات ذات صلة بالحوسبة السحابية تندرج تحت قائمة الشهادات الخمس الأعلى دخلاً . كما يزداد الطلب بصفة خاصة على المتخصصين المتمرسين في التعامل مع خدمات أمازون ومايكروسوفت السحابية.
- ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات الحوسبة السحابية وتأثيرها على الأعمال وهندسة تكنولوجيا المعلومات، وكيفية تصميم بيئات سحابية آمنة وقابلة للتطوير وديناميكية لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها.
- تضم هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية مع (خدمات أمازون للحوسبة السحابية) AWS، حيث ستبدأ من تعلم أساسيات AWS الفنية، ثم تتدرب على مختلف منتجات AWS وخدمتها، لتتعلم كيفية جمع البيانات وتحليلها وتخزينها بأمان على نطاق واسع، وكذلك التعرف على خدمة Amazon S3 واستخداماتها.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول خدمة Amazon Route 53 وكيفية استخدامها لاستضافة أسماء النطاقات، ودورة أخرى حول خدمة Amazon EC2، وخدمة Amazon VPC لإنشاء شبكات مخصصة تعتمد على السحابة. ودورة أخرى حول AWS Lambda واستخدامها في تشغيل التعليمات البرمجية لأي نوع من أنواع التطبيقات أو الخدمات الخلفية.
- كما تضم دورة حول خدمة مايكروسوفت السحابية Azure؛ حيث ستتعلم المبادئ الأساسية للحوسبة السحابية وكيفية تنفيذها في Microsoft Azure، وغير ذلك الكثير.
- وقت الوصول للمحتوى: عام واحد.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
3800 دولارِِ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- AWS Technical Essentials
- Introduction to Amazon S3 Training Course
- Introduction to Amazon Route 53 Training
- Introduction to Amazon EC2 Training Course
- AWS Solution Architect Certification Training Course
- Amazon VPC Training Course
- AWS Lambda Training Course
- AWS Database Migration Service
- AWS Sysops Associate
- Microsoft Azure Fundamentals
- GIT Training
- Ansible Foundations Training
الحصول على الصفقة: من هنا.