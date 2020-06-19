صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف مهارات تطوير الويب مع خصم 95%

صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف مهارات تطوير الويب مع خصم 95%

  • الحزمة الشاملة لتطوير الويب The Ultimate Web Designer & Developer Course: Build 23 Projects.
  • عدد الدروس: 211.
  • المدة: 26 ساعة.
  • ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التصميم وكيفية تصميم واجهة المستخدم، ثم ستتدرب على مهارات البرمجة وتطوير الويب من خلال تعلم أكثر من لغة برمجة، منها: (جافا سكربت) Javascript وCSS3، وjQuery، وMySQL، وHTML، وCSS، وPHP.
  • كما ستتعلم كيفية استخدام إطار عمل Bootstrap CSS لإنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 23 مشروعًا عمليًا لتطوير مهاراتك.
  • تضم هذه الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة حول تطوير مهارات تصميم الويب باستخدام برنامج الفوتوشوب، حيث تحتوي على 3 مشاريع عملية يمكنك من خلالها تعلم مهارات تصميم (تجربة المستخدم) UX Design، وتصميم مواقع الويب. 
  • كما تضم دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير مواقع ووردبريس. بالإضافة إلى نصائح قيمة وإرشادات لمساعدتك على بدء حياتك المهنية في هذا المجال.
  • وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
  • الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
  • مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
  • تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
  • اللغة: الإنجليزية.
  • التوفر: أونلاين.
  • السعر الأصلي قبل الخصم: 299 دولارًا.
  • السعر الحالي بعد الخصم: 13.99 دولارًا.
  • نسبة الخصم: 95%.
  • الحصول على الصفقة: من هنا.