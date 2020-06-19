صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف مهارات تطوير الويب مع خصم 95%
الحزمة الشاملة لتطوير الويب The Ultimate Web Designer & Developer Course: Build 23 Projects.
عدد الدروس: 211.
المدة: 26 ساعة.
ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التصميم وكيفية تصميم واجهة المستخدم، ثم ستتدرب على مهارات البرمجة وتطوير الويب من خلال تعلم أكثر من لغة برمجة، منها: (جافا سكربت) Javascript وCSS3، وjQuery، وMySQL، وHTML، وCSS، وPHP.
كما ستتعلم كيفية استخدام إطار عمل Bootstrap CSS لإنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 23 مشروعًا عمليًا لتطوير مهاراتك.
تضم هذه الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة حول تطوير مهارات تصميم الويب باستخدام برنامج الفوتوشوب، حيث تحتوي على 3 مشاريع عملية يمكنك من خلالها تعلم مهارات تصميم (تجربة المستخدم) UX Design، وتصميم مواقع الويب.
كما تضم دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير مواقع ووردبريس. بالإضافة إلى نصائح قيمة وإرشادات لمساعدتك على بدء حياتك المهنية في هذا المجال.