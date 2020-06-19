صفقة اليوم..  اشترك مدى الحياة في 5 تطبيقات لتكون أكثر إنتاجية مع خصم 97%

- اشترك مدى الحياة في حزمة تطبيقات تساعدك على زيادة الإنتاجية The Superhuman Lifetime Subscription Bundle.
- إذا كنت تحاول البدء في ممارسة عادات صحية جديدة خلال الفترة الماضية، ولكن لا تعرف من أين تبدأ، فهناك عدد لا يحصى من تطبيقات الأجهزة الذكية يمكن أن يساعدك على تحقيق أهدافك، مثل: تعلم لغات جديدة، وممارسة التأمل لتحسين يومك، وتحسين لياقتك البدنية من خلال التدريب في المنزل، وتحسين حياتك المهنية لتكون أكثر إنتاجية في وظيفتك.
- تتيح لك حزمة (Superhuman) الاشتراك مدى الحياة في 5 تطبيقات تعتبر من أفضل التطبيقات المتاحة لتعلم اللغات، وممارسة التمارين الرياضية، والتأمل.
- تضم الحزمة تطبيق (uTalk) لتعلم لغات جديدة، حيث يتيح لك الانضمام إلى أكثر من 30 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم واختيار لغتين من بين أكثر من 140 لغة يمكنك تعلمهما بمساعدة المتحدثين الأصليين الذين يساعدونك في تعلم القواعد اللغوية.
- وتطبيق (Mind-Fi) الذي يساعدك على ممارسة التأمل لتحسين حالتك المزاجية طوال يومك بالإضافة إلى تقديم اقتراحات للتخلص من ضغط العمل.
- وتطبيق (Fitterclub) الذي يمنحك جميع مزايا المدرب الشخصي، فبعد الإجابة على استبيان بسيط، سيوفر لك خطط تمارين رياضية وخطط تغذية مصممة خصيصًا لمساعدتك على تحسين لياقتك البدنية والحصول على جسم رشيق.
- وتطبيق (7 Speed Reading) الذي يهدف إلى زيادة سرعة القراءة ثلاث مرات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائط التفاعلية.
- بالإضافة إلى الاشتراك مدى الحياة في حزمة تدريبية تضم أكثر من 600 دورة تغطي مواضيع مثل:إدارة المشاريع وتطوير الويب، والأمن الإلكتروني، والمبيعات والتسويق، والبيانات الضخمة، ولغات البرمجة، وتطوير برمجيات بلوك تشين blockchain، وغير ذلك الكثير.
- مدة الاشتراك: مدى الحياة.
- خيارات الوصول: سطح المكتب، والهاتف الذكي.
- ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.
- التوفر: أونلاين.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
2958 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 79 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
فيما أسماء التطبيقات التي تتضمنها هذه الحزمة:
- uTalk: Lifetime Subscription (Any 2 Languages)
- MindFi: Lifetime Subscription
- Fitterclub: Lifetime Subscription
- 7 Speed Reading: Lifetime Subscription
- Integrity Training: Lifetime Subscription
الحصول على الصفقة: من هنا.