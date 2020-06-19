تويتر يضع علامة على فيديو لترامب بسبب التلاعب به

وضع موقع تويتر علامة على مقطع فيديو نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واحتوى على جزء مزيف نُسب إلى قناة (سي إن إن) CNN عن “طفل عنصري”، وأضاف الموقع علامة تُحذِّر من أن التغريدة تحتوي مقطع فيديو متلاعب به.

ويضم الفيديو – الذي جرى التلاعب به لجعله يبدو كما لو كان بُثَّ عبر شبكة (سي إن إن) – طفلين صغيرين يركضان وكُتب فيه عبارة “طفل مرتعب يهرب من طفل عنصري”. ويتهم المقطع لاحقًا “الأخبار المزيفة” – في إشارة إلى شبكة (إس إن إن) – بنشر معلومات مُضلِّلة.

وأضاف تويتر علامة على الفيديو الذي نشره ترامب في وقت متأخر مساء الخميس، ووصفه بأنه متلاعب به. وفي وقت سابق من يوم الخميس، أزال موقع فيسبوك إعلانات حملة ترامب التي أظهرت بشكل بارز رمزًا نازيًا.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من تويتر بعد أن وقّع ترامب على أمر تنفيذي في الشهر الماضي صُمِّم لتضييق حماية شركات وسائل التواصل الاجتماعي من الملاحقة بسبب المحتوى المنشور في منصاتها.

ومع أن تويتر كان في السابق يتجاهل تغريدات الرئيس الأمريكي المثيرة للجدل، إلا أنه بدأ في الأسابيع الأخيرة بإضافة علامة تحث المستخدمين على التحقق من المعلومات الخاطئة التي ضخمها ترامب، بالإضافة إلى ملاحظة تحذر من أن إحدى التغريدات تُمجِّد العنف.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة موقع تويتر تحظر مشاركة مقاطع الفيديو التي “عُدِّلت بشكل مخادع”.